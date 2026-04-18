Espana agencias

Zamora, templo de la guitarra: artistas mundiales, un premio Grammy y 300 modelos a probar

Guardar

Alberto Ferreras

Zamora, 18 abr (EFE).- Zamora se ha convertido este sábado en un templo de la guitarra y el punteo con clases magistrales reconocidos músicos internacionales de diferentes estilos, entre ellos un premio Grammy, y la exposición de más de 300 guitarras de diferentes estilos y precios.

El Alteisa Guitar Show ha reunido a cerca de seiscientos asistentes que han tenido la oportunidad de probar algunas de las mejores guitarras del mercado, algunas españolas pero la mayoría eléctricas, y asistir a demostraciones de guitarristas de Canadá, País de Gales, Australia, Alemania, Inglaterra y Brasil.

El evento lo ha abierto el guitarrista canadiense y compositor solista de rock instrumental Nick Johnston, con siete discos en solitario a sus espaldas con colaboraciones de otros grandes artistas.

La última sesión de exhibición se ha reservado para el brasilero Kiko Loureiro, exguitarrista de la banda de 'power metal' progresivo Angra y de la de thrash metal estadounidense Megadeath y ganador con esta última de un premio Grammy a la mejor interpretación de metal con el tema 'Dystopia'.

Los aficionados y profesionales de este instrumento musical asistentes como público, que han completado el aforo del teatro Ramos Carrión de Zamora, han tenido oportunidad de escuchar a algunos de sus 'dioses' del punteo y de los acordes, escuchar sus consejos o llevarse su firma como autógrafo.

El director del festival, Carlos Carpio, ha explicado a EFE que para esta primera edición del evento han seleccionado artistas reconocidos para dar al festival "el peso internacional que merece" y contar con guitarristas solistas de distintos estilos, desde el blues, hasta el metal o el jazz fusión.

Cada artista enfoca su clase magistral desde el escenario según sus prioridades, con apuntes, detalles y curiosidades que van desde "explicar la técnica a contar anécdotas del mundo de la industrial del espectáculo".

El evento se completa con una parte expositiva en la que están presentes las grandes marcas de guitarras, pedales, púas y otros accesorios y en la que se exponen, se pueden probar e incluso comprar a precios especiales más de 300 guitarras, algunas de ellas muy cotizadas, "de las que solo vemos en Youtube y en redes sociales, pero a las que es muy difícil acceder", ha comentado Carpio.

De hecho, en esa parte expositiva existe un amplio abanico de precios y los que únicamente quieren introducirse en ese instrumento musical disponen de una guitarra española de 115 euros y una eléctrica por 139.

En un nivel mucho más alto se encuentran joyas de gran nivel profesional que se venden, con descuento, a 4.700 o a 5.300 euros, y que, para quien no puedan permitirse pagar tanto, al menos pueden consolarse con probarlas unos minutos para escuchar su sonido.

Entre las marcas presentes, una de las más míticas es la japonesa Ibanez, fundada en los años 50, que debe su nombre al luthier español Salvador Ibañez, y que fabrica guitarras míticas como las de las serie RG (Roadstar Guitar) que comercializa desde 1987 y aún no han pasado de moda.

El gerente en Europa de la marca, Motoaki Kashiuchi, presente en la feria, ha señalado a EFE que ese mítico modelo se ha mejorado y ahora cuenta con "funciones únicas y modernas" ya que la innovación ha sido el sello de distinción de la marca nipona de guitarras.

Al respecto, el representante italiano Mauro Antonazzi ha subrayado que entre las guitarras de jazz expuestas en la feria se pueden probar las de dos grandes estadounidenses del género como son George Benson y Pat Metheny.

Se trata de guitarras que son "el top en cuanto a pastillas, maderas seleccionadas, tapas con madera vista muy bonitas y, sobre todo, una artesanía a la hora de cuidar cualquier detalle que hacen que sean muy confortables para tocar".

Con este festival, Zamora da un paso más a la hora de posicionarse como referente en algunos nichos de la música, ya que la ciudad acoge igualmente un festival internacional exclusivo de baterías que alcanza ya diez ediciones y uno de música 'heavy' que reúne durante tres días a 30.000 amantes del metal en una ciudad como Zamora, que ronda los 60.000 habitantes. EFE

aff/erbq/ram

(foto)

Últimas Noticias

El Gobierno desdeña la petición de 10 años de cárcel de Manos Limpias contra Begoña Gómez y cree que carece de valor

El Gobierno desdeña la petición de 10 años de cárcel de Manos Limpias contra Begoña Gómez y cree que carece de valor

Cuerpo pide aprovechar la "oportunidad" de negociar sobre Ormuz para reducir el impacto económico

Cuerpo pide aprovechar la "oportunidad" de negociar sobre Ormuz para reducir el impacto económico

Cuerpo lamenta el pacto PP-Vox en Extremadura: "Es un retroceso económico y social"

Cuerpo lamenta el pacto PP-Vox en Extremadura: "Es un retroceso económico y social"

Temas del día de EFE España del sábado 18 de abril (13:30 horas)

Infobae

Prisión para el hijo adoptivo de la mujer hallada muerta en marzo en Cártama (Málaga)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”