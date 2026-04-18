Zamora, templo de la guitarra: artistas mundiales, un premio Grammy y 300 modelos a probar

Alberto Ferreras

Zamora, 18 abr (EFE).- Zamora se ha convertido este sábado en un templo de la guitarra y el punteo con clases magistrales reconocidos músicos internacionales de diferentes estilos, entre ellos un premio Grammy, y la exposición de más de 300 guitarras de diferentes estilos y precios.

El Alteisa Guitar Show ha reunido a cerca de seiscientos asistentes que han tenido la oportunidad de probar algunas de las mejores guitarras del mercado, algunas españolas pero la mayoría eléctricas, y asistir a demostraciones de guitarristas de Canadá, País de Gales, Australia, Alemania, Inglaterra y Brasil.

El evento lo ha abierto el guitarrista canadiense y compositor solista de rock instrumental Nick Johnston, con siete discos en solitario a sus espaldas con colaboraciones de otros grandes artistas.

La última sesión de exhibición se ha reservado para el brasilero Kiko Loureiro, exguitarrista de la banda de 'power metal' progresivo Angra y de la de thrash metal estadounidense Megadeath y ganador con esta última de un premio Grammy a la mejor interpretación de metal con el tema 'Dystopia'.

Los aficionados y profesionales de este instrumento musical asistentes como público, que han completado el aforo del teatro Ramos Carrión de Zamora, han tenido oportunidad de escuchar a algunos de sus 'dioses' del punteo y de los acordes, escuchar sus consejos o llevarse su firma como autógrafo.

El director del festival, Carlos Carpio, ha explicado a EFE que para esta primera edición del evento han seleccionado artistas reconocidos para dar al festival "el peso internacional que merece" y contar con guitarristas solistas de distintos estilos, desde el blues, hasta el metal o el jazz fusión.

Cada artista enfoca su clase magistral desde el escenario según sus prioridades, con apuntes, detalles y curiosidades que van desde "explicar la técnica a contar anécdotas del mundo de la industrial del espectáculo".

El evento se completa con una parte expositiva en la que están presentes las grandes marcas de guitarras, pedales, púas y otros accesorios y en la que se exponen, se pueden probar e incluso comprar a precios especiales más de 300 guitarras, algunas de ellas muy cotizadas, "de las que solo vemos en Youtube y en redes sociales, pero a las que es muy difícil acceder", ha comentado Carpio.

De hecho, en esa parte expositiva existe un amplio abanico de precios y los que únicamente quieren introducirse en ese instrumento musical disponen de una guitarra española de 115 euros y una eléctrica por 139.

En un nivel mucho más alto se encuentran joyas de gran nivel profesional que se venden, con descuento, a 4.700 o a 5.300 euros, y que, para quien no puedan permitirse pagar tanto, al menos pueden consolarse con probarlas unos minutos para escuchar su sonido.

Entre las marcas presentes, una de las más míticas es la japonesa Ibanez, fundada en los años 50, que debe su nombre al luthier español Salvador Ibañez, y que fabrica guitarras míticas como las de las serie RG (Roadstar Guitar) que comercializa desde 1987 y aún no han pasado de moda.

El gerente en Europa de la marca, Motoaki Kashiuchi, presente en la feria, ha señalado a EFE que ese mítico modelo se ha mejorado y ahora cuenta con "funciones únicas y modernas" ya que la innovación ha sido el sello de distinción de la marca nipona de guitarras.

Al respecto, el representante italiano Mauro Antonazzi ha subrayado que entre las guitarras de jazz expuestas en la feria se pueden probar las de dos grandes estadounidenses del género como son George Benson y Pat Metheny.

Se trata de guitarras que son "el top en cuanto a pastillas, maderas seleccionadas, tapas con madera vista muy bonitas y, sobre todo, una artesanía a la hora de cuidar cualquier detalle que hacen que sean muy confortables para tocar".

Con este festival, Zamora da un paso más a la hora de posicionarse como referente en algunos nichos de la música, ya que la ciudad acoge igualmente un festival internacional exclusivo de baterías que alcanza ya diez ediciones y uno de música 'heavy' que reúne durante tres días a 30.000 amantes del metal en una ciudad como Zamora, que ronda los 60.000 habitantes. EFE

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