Illa valora positivamente "todo lo que sea sentarse y hablar" para parar la guerra en Irán

Barcelona, 18 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha valorado positivamente "todo lo que sea sentarse y hablar" para poner fin a la guerra en Irán o prolongar el alto el fuego con Estados Unidos.

Así lo ha dicho este sábado, en declaraciones a EFE TV, a su llegada a la Global Progressive Mobilisation, el foro de fuerzas progresistas y socialistas que se celebra en Barcelona.

Illa también se ha mostrado a favor de las medidas que contribuyan a paliar los efectos económicos de la guerra, tanto sobre los combustibles como sobre los fertilizantes.

"Son muy relevantes, pueden dar lugar a una crisis alimentaria importante", ha afirmado el presidente catalán, poco antes de que se conociera que Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo naval de Estados Unidos.

Sobre la Global Progressive Mobilisation, ha celebrado que este evento haya convertido Barcelona y Cataluña en "punto de reunión" de quienes piensan que "nada está escrito" en el actual contexto internacional.

"No tenemos miedo y queremos un mundo distinto. Trabajamos para que todos podamos tener en la vida derechos y políticas que blinden esos derechos", ha dicho el también primer secretario del PSC. EFE

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