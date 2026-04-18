El Hiopos Lleida buscará dar la sorpresa ante un Barça centrado en la Euroliga

Lleida, 18 abr (EFE).- El Hiopos Lleida tratará de apuntalar el colchón sobre la zona de descenso y sorprender este domingo en el Barris Nord (12.00 CET) al Barça, que el viernes certificó el pase al 'play in' de la Euroliga y la semana que viene se jugará el futuro en la máxima competición continental.

Los azulgranas, que apenas contarán con 36 horas de descanso, están obligados a ganar el martes al Estrella Roja y, en caso de victoria, hacer lo propio el viernes en el campo del Mónaco o del Panathinaikos para acceder a los cuartos de final.

De este modo, el equipo ilerdense, decimotercero con dos victorias de margen sobre el descenso a falta de ocho jornadas, buscará aprovechar el desgaste físico y psicológico de los de Xavi Pascual y sumar una victoria que allanaría la permanencia del cuadro burdeos.

En la pasada jornada, los de Gerard Encuentra cayeron con claridad en la pista del Casademont Zaragoza (107-91), un rival directo. Los problemas defensivos y la falta de intensidad condenaron a un Hiopos Lleida en el que sólo brilló el ala-pívot Melvin Ejim (25 puntos, 4 rebotes), que se encuentra en el mejor momento de la temporada.

A pesar de no destacar contra los maños, otro de los pilares fundamentales para el equipo de la Terra Ferma es el escolta James Batemon, que promedia 16,5 puntos (es el quinto mejor anotador de la liga), 3,1 asistencias y 15,5 créditos de valoración. Además, es el cuarto jugador que más minutos juega (26:14).

No obstante, el Hiopos Lleida estará lastrado por las bajas de los pívots György Golomán y Atoumane Diagne, mientras que el base Dani García y el alero Mikel Sanz son duda. El técnico ilerdense solo ha podido recuperar al escolta Millán Jiménez.

Por su parte, el Barça encadena tres victorias seguidas en la Liga Endesa que lo sitúan en quinta posición, a un triunfo del UCAM Murcia y el Kosner Baskonia, tercer y cuarto clasificado, respectivamente. La última alegría doméstica llegó el pasado domingo ante el Surne Bilbao Basket (90-61), tras una gran actuación del alero Joel Parra (16 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 23 de valoración).

Tras una segunda mitad de curso marcada por las lesiones, Xavi Pascual ha ido recuperando efectivos, y tendrá a todos los jugadores a su disposición, a excepción del base Nico Laprovittola. Por su parte, el base Tomas Satoransky reapareció el pasado viernes en la Euroliga tras cuatro partido de baja por unos problemas cardíacos, según reveló el mismo jugador.

En el partido de la primera vuelta, el Hiopos Lleida asaltó el Palau y firmó una de las mejores actuaciones de la temporada (86-91). El escolta Caleb Agada lideró a los ilerdenses en ataque (18 puntos), mientras que el ala-pívot Tornike Shengelia sostuvo a los suyos en el marcador (20 puntos, 4 asistencias y 25 de valoración). EFE

pbl/xsf/cmm