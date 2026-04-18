El atletismo español sueña con seis equipos de relevos en Los Ángeles 2028

Oviedo, 18 abr (EFE).- El atletismo español fijó este sábado como objetivo clasificar seis equipos de relevos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una meta que sus protagonistas consideran alcanzable tras los éxitos cosechados en los últimos años.

"En los Juegos Olímpicos nunca habíamos clasificado tres equipos. Ahora el objetivo es clasificar seis para Los Ángeles", afirmó el cuatrocentista Óscar Husillos en una rueda de prensa previa a la Gala del Atletismo Español, que se celebra por primera vez en Oviedo, que este año es Capital Europea del Deporte.

La velocista sevillana Maribel Pérez trazó la evolución del relevo español desde sus inicios para ilustrar la magnitud del camino recorrido al afirmar que "en 2014 nos llamaron porque había una plaza libre que habían rechazado otros equipos europeos. Doce años después, lo que hemos conseguido es brutal".

Pérez también expresó su convicción de poder llevar seis equipos a Los Ángeles y soñó con "seis relevos en la final del Europeo" como paso previo.

Los atletas señalaron el Plan Nacional de Relevos (PNR) de la Real Federación Española de Atletismo como pilar fundamental de esa progresión. Husillos subrayó que el programa nació con la idea de que ciertos atletas, trabajando en equipo, podían conseguir grandes cosas, y destacó que los resultados lo avalan ya que "antes en los Juegos Olímpicos no se clasificaban ni dos equipos de relevos. Eso ha cambiado", indicó.

María Pérez, bicampeona del mundo en 20 y 35 kilómetros marcha y finalista al premio de Mejor Atleta Femenina 2025 de la RFEA, extendió ese optimismo al conjunto de la disciplina y aseguró que "el atletismo goza de buena salud, no solo en la marcha y en el relevo, sino en todas las disciplinas".

La marchadora granadina también se mostró tranquila ante el relevo generacional en su especialidad al valorar que "hay nuevas generaciones que vienen dando fuerte, que tienen hambre de medalla".

Pérez destacó además que "la profesionalización de la labor de los cuerpos técnicos" ha sido un factor determinante como "una de las bazas más importantes" de la evolución del atletismo español.

"En la marcha tenemos grandes entrenadores formados aquí que están haciendo todo lo posible por la nueva generación", señaló.

La cuatrocentista madrileña Blanca Hervás defendió que el reconocimiento mediático debe ir ligado a los resultados y confesó que "los primeros deberes los tenemos nosotros".

"No me gusta pedir cobertura cuando no se están haciendo resultados. Llevamos años muy buenos y ya estamos en la élite", afirmó.

La cuatrocentista Paula Sevilla, bronce europeo en 400 metros en pista cubierta, cifró en el Mundial de Relevos, que se disputa dentro de dos semanas, el primer escalón hacia Los Ángeles al señalar que "es clasificatorio para el Mundial de 2027", pero igualmente se prepara con la idea de ir paso a paso "primero clasificar, y luego el futuro vendrá".

El cuatrocentista vizcaíno Markel Fernández destacó el fondo de armario acumulado en los 400 metros, algo que le preocupaba hace unos años, pero indicó que en la actualidad "solo hace falta ver quién está llegando por detrás: podemos cambiar los equipos completamente de un día para otro y seguir consiguiendo éxitos".

Óscar Husillos aprovechó la celebración de la gala en Oviedo para recordar a Iñaki Cañal, corredor asturiano que lleva un año apartado de la competición por lesión, y reconoció que todos tienen el "deseo de volver a tenerle tanto de rival como de compañero".

"Si llega a estar él, quién sabe si cualquiera de mis compañeros hubiese estado fuera del equipo", declaró el subcampeón de Europa de 4x400 metros en pista cubierta.

El velocista guipuzcoano Ander Garaiar, elegido Mejor Atleta Sub-20 del año y primer español en lograr un oro continental en 100 metros en cualquier categoría, reconoció que 2025 fue "un año bastante complicado" para él.

"Pasé de estar en lo más alto a no poder competir, pero me ha demostrado que con el tiempo los resultados se dan", afirmó. EFE

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