Montero reivindica la "política de las cosas" ante los que buscan "distraer la atención"

Dos Hermanas (Sevilla), 18 abr (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha reivindicado este sábado el compromiso de su formación con la "política de las cosas" frente a quienes buscan distraer la atención de los problemas reales de los ciudadanos.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios de comunicación en Dos Hermanas (Sevilla) después de presidir una foto de familia de las candidaturas provinciales socialistas para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

"Presentamos nuestra candidatura con muchísima ilusión, porque estamos convencidos de que tenemos un programa de respuesta a los problemas, a las necesidades y a las expectativas de las ciudadanas y de los ciudadanos", ha indicado.

Montero ha recordado que durante la precampaña ha insistido en "la necesidad de debatir sobre las políticas" y no tanto sobre aquello con lo que "algunos quieren distraer la atención", es decir, "no tanto en relación con aquello que tiene que ver con la cosa de la política, sino con la política de las cosas: con la política de la vivienda, de la sanidad, de la educación pública, de la dependencia; en definitiva, con el modelo de sociedad que queremos desde el PSOE proyectar para nuestra tierra".

La candidata ha descrito sus listas como paritarias, formadas por "hombres y mujeres que hemos dado un paso adelante para ser justamente esa representación de los ciudadanos de progreso" y para defender los intereses de la "mayoría social" frente al "interés de unos pocos".

De ellos, los candidatos, ha dicho, saldrá el próximo Ejecutivo autonómico, "un gobierno feminista, ecologista y progresista" que "va a apostar por las políticas públicas como seña de identidad fundamental, por la investigación, la modernización y las infraestructuras para permitir una mayor competitividad para Andalucía".

"Tenemos ganas, tenemos proyecto y estamos convencidos de que los hombres y mujeres de Andalucía se movilizarán para darnos ese apoyo que se requiere para impulsarnos con más fuerza ", ha aseverado.

Montero ha hecho estas declaraciones a la prensa después de que su partido anunciara ayer la suspensión del acto público que tenía previsto celebrar este sábado en Dos Hermanas con los cinco expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, tras conocerse la muerte de la esposa del exjefe del Ejecutivo andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

Montero se ha referido a Gracia Sánchez Caballos, la esposa de Rodríguez de la Borbolla, como una "gran compañera" que dedicó su vida a la política andaluza "en un momento donde la participación de las mujeres era prácticamente testimonial".

Ha recordado el legado de Rodríguez de la Borbolla y de los expresidentes Rafael Escuredo, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz en la incorporación de las mujeres a la toma de decisiones: "Se trata no solo de luchar contra la violencia de género, que es la expresión más grave del machismo, se trata de situar a las mujeres en los lugares donde se van a tomar decisiones, lo que llamamos el empoderamiento femenino", ha concluido antes de trasladarse para acudir al responso por la fallecida. EFE

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