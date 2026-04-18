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España traslada el pésame a Francia por el fallecimiento de un militar en Líbano

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El Ministerio de Defensa ha trasladado su pésame a Francia por el fallecimiento de un militar de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) durante un ataque contra 'cascos azules' que realizaban labores de limpieza de explosivos en Ghanduriyé, en el sur del país, en el que también han resultado heridos otros tres militares.

En un mensaje en X, el departamento liderado por Margarita Robles también ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha mostrado su reconocimiento a todos los militares que defienden la paz en FINUL.

La FINUL ha condenado este "ataque deliberado" contra los 'cascos azules' que realizaban su labor conforme al mandato internacional y ha anunciado la apertura de una investigación, aunque "las evaluaciones iniciales apuntan a actores no estatales, supuestamente Hezbolá". En ese sentido, ha instado al Gobierno libanés a abrir "rápidamente" una investigación para identificar a los responsables y "que rindan cuentas".

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha mantenido ya una conversación telefónica con Macron, a quien trasladó sus condolencias por la muerte del militar francés y por las heridas sufridas por sus compañeros.

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