Espana agencias

El italiano Ercoli gana la primera carrera de la Euro NASCAR en categoría V8GP en Cheste

Guardar

Cheste (Valencia), 18 abr (EFE).- El piloto italiano Gianmarco Ercoli ha sido el ganador de la primera carrera de la Euro NASCAR en su categoría V8GP en el Circuit Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia) tras una prueba en la que el Ford Mustang del equipo Alumitec Racing ha sido el más sólido en la carrera, que ha estado marcada por un accidente.

El mejor en los entrenamientos había sido el propio italiano, que partía desde la pole de una larga parrilla de estos coches con motor V8 y sin apenas ayudas electrónicas que desarrollan una potencia de más de 400CV.

Tras una salida limpia la Curva Doohan ha sido el escenario de un accidente en el que Fabrizio Armetta y Vladimiros Tziortzis se han llevado por delante a otros cuatro coches. Tras la reanudación Ercoli ha mantenido su dominio hasta la meta.

En el podio le han acompañado el piloto francés Paul Jouffreau y el campeón del pasado año Vittorio Ghirelli, que han protagonizado la lucha más espectacular de la carrera y en la que hasta que no quedaban cuatro vueltas, el joven piloto galo, que dio sus primeros pasos al volante en Valencia, no ha podido superar a Ghirelli.

El brasileño Nelson Piquet Jr. ha sido víctima del primer incidente de la carrera. El expiloto de Fórmula 1, Formula E y NASCAR ha partido desde la cuarta posición de la parrilla de salida y en la segunda curva del trazado valenciano se ha visto involucrado en el accidente múltiple en el que se han quedado sin opciones un total de seis pilotos.

El delantero del Levante UD Carlos Espí ha sido el Grand Marshall de la carrera. El futbolista ha anunciado el arranque de los motores a los pilotos con la famosa frase “¡Drivers start your engines!”.

Además, el portugués Eduardo José Rodríguez se ha llevado la victoria de la primera carrera de camiones del fin de semana en la que el piloto luso ha aprovechado la superioridad mecánica de su MAN para liderar la cita desde el inicio por delante de los hermanos Vila que han completado el podio con el vigente campeón del certamen, con Jose Alberto Vila segundo y Jorge Vila tercero. EFE

Últimas Noticias

Hoy es noticia en España (18.00 horas)

Infobae

La 'fan zone' de Alderdi Eder empieza a vestir txuri urdin y llenarse de ilusión

Infobae

5-0. España se da un festín ante Ucrania para olvidar el tropiezo de Wembley

Infobae

3-0. El Leeds acaricia la salvación y deja al Wolves virtualmente descendido

Infobae

Rublev: "La clave es que fui capaz de seguir concentrado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

ECONOMÍA

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

DEPORTES

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”