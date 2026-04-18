El italiano Ercoli gana la primera carrera de la Euro NASCAR en categoría V8GP en Cheste

Cheste (Valencia), 18 abr (EFE).- El piloto italiano Gianmarco Ercoli ha sido el ganador de la primera carrera de la Euro NASCAR en su categoría V8GP en el Circuit Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia) tras una prueba en la que el Ford Mustang del equipo Alumitec Racing ha sido el más sólido en la carrera, que ha estado marcada por un accidente.

El mejor en los entrenamientos había sido el propio italiano, que partía desde la pole de una larga parrilla de estos coches con motor V8 y sin apenas ayudas electrónicas que desarrollan una potencia de más de 400CV.

Tras una salida limpia la Curva Doohan ha sido el escenario de un accidente en el que Fabrizio Armetta y Vladimiros Tziortzis se han llevado por delante a otros cuatro coches. Tras la reanudación Ercoli ha mantenido su dominio hasta la meta.

En el podio le han acompañado el piloto francés Paul Jouffreau y el campeón del pasado año Vittorio Ghirelli, que han protagonizado la lucha más espectacular de la carrera y en la que hasta que no quedaban cuatro vueltas, el joven piloto galo, que dio sus primeros pasos al volante en Valencia, no ha podido superar a Ghirelli.

El brasileño Nelson Piquet Jr. ha sido víctima del primer incidente de la carrera. El expiloto de Fórmula 1, Formula E y NASCAR ha partido desde la cuarta posición de la parrilla de salida y en la segunda curva del trazado valenciano se ha visto involucrado en el accidente múltiple en el que se han quedado sin opciones un total de seis pilotos.

El delantero del Levante UD Carlos Espí ha sido el Grand Marshall de la carrera. El futbolista ha anunciado el arranque de los motores a los pilotos con la famosa frase “¡Drivers start your engines!”.

Además, el portugués Eduardo José Rodríguez se ha llevado la victoria de la primera carrera de camiones del fin de semana en la que el piloto luso ha aprovechado la superioridad mecánica de su MAN para liderar la cita desde el inicio por delante de los hermanos Vila que han completado el podio con el vigente campeón del certamen, con Jose Alberto Vila segundo y Jorge Vila tercero. EFE