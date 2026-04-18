El Gobierno sigue dilatando la aprobación del Reglamento de la Carrera Diplomática alegando que busca rigor y garantías

El Gobierno sigue sin tener una fecha prevista para la aprobación del nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, pese a que desde la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) se ha venido denunciando que el vigente es franquista y a que el Consejo de Estado ya dio su aval hace casi tres años, y sigue dando largas tanto a los diplomáticos como a los diputados que se interesan por esta cuestión.

Desde el grupo parlamentario Sumar habían preguntado expresamente al Ministerio de Asuntos Exteriores que encabeza José Manuel Albares cuándo preveía que el nuevo reglamento "podrá completar su tramitación y entrar en vigor" y si consideraba que el hecho de que el actual aún tenga elementos del aprobado en 1955 bajo el régimen de Franco es compatible con la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Acción Exterior.

En su respuesta parlamentaria, fechada el 10 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press, Exteriores se limita a señalar que "siguiendo los procedimientos legalmente establecidos, continúan los trabajos técnicos y administrativos necesarios para su adecuada culminación".

Por lo que se refiere a los motivos del retraso en su aprobación, por los que se habían interesado los diputados Agustín Santos, Enrique Santiago, Tesh Sidi y Viviane Ogou, se traslada que "el Gobierno mantiene su compromiso con la actualización del marco normativo del servicio exterior, actuando con el rigor y las garantías que un reglamento de esta naturaleza exige".

PENDIENTE DESDE 2017

La aprobación del nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática es una tarea pendiente del Gobierno desde que el Tribunal Supremo tumbó en 2017 el anterior, de 2014. Cuando Albares llegó al Ministerio en julio de 2021 su antecesora en el cargo, Arancha González Laya, ya tenía avanzada la redacción del nuevo texto.

En octubre de 2022 se trasladó a Europa Press desde el Ministerio que la idea de Albares era que el reglamento viera la luz antes de Navidad de ese año y que estaba a falta de los informes de la Oficina de Calidad Normativa, del Ministerio de Hacienda y del Consejo de Estado. Un mes después, el Consejo de Ministros aprobó la tramitación administrativa urgente del mismo y el 1 de junio de 2023 el Consejo de Estado emitió su dictamen sobre el nuevo reglamento.

Sin embargo, la aprobación sigue sin haberse materializado. Ante el continuado retraso y la ausencia de explicaciones por parte de Albares, la ADE decidió el pasado mes de noviembre recurrir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que intercediera alegando que "una nación moderna" como España y un "gobierno progresista" no podían permitir que siguiera habiendo un texto de época franquista y afeando la "indiferencia" del ministro.

La Presidencia del Gobierno respondió entonces emplazando a la Subsecretaría de Exteriores y al Ministerio a atender las demandas de la ADE. Pese a ello, no se produjo ningún contacto sobre la cuestión, lo que llevó a la asociación, mayoritaria entre los miembros de la Carrera Diplomática, a enviar una nueva carta a Sánchez en febrero de este año.

"TOMAMOS NOTA"

En ella volvían a insistir en que seguía pendiente el reglamento, además de alertar de que la regularización de inmigrantes que se ha aprobado este martes iba a agravar la sobrecarga de trabajo que ya tienen los consulados españoles. El jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, quien firmó la primera carta, les respondió con una escueta misiva fechada el 20 de marzo.

"Hemos tomado debida nota de las cuestiones y preocupaciones planteadas", se limita a indicar Rubio en la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, remitiendo nuevamente a la ADE "a abordar estas cuestiones con la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que es el competente en la materia".

Esta respuesta, en opinión del presidente de la ADE, Alberto Virella, demuestra "desinterés" por parte de Moncloa respecto a la cuestión, porque la Subsecretaría y el Ministerio son un "callejón sin salida" habida cuenta de que Albares no ha querido recibir hasta el momento a la junta directiva de la ADE elegida en diciembre de 2024 y los contactos con el subsecretario, Xavier Martí, son escasos y no han arrojado resultados en lo relativo al reglamento.

Dado que ya hay un dictamen del Consejo de Estado, "solo queda respetarlo, aplicarlo y pasar a la aprobación" del nuevo reglamento, defiende Virella en declaraciones a Europa Press, recordando que el propio Gobierno decidió tramitarlo de urgencia en 2022 y han trascurrido ya más de tres años. "Pero el ministro actual no quiere avanzar en ello", lamenta.