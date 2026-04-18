Espana agencias

El Albacete y Granada en busca de ganar para terminar la temporada sin ninguna presión

Guardar

Albacete/Granada, 18 abr (EFE).- El Albacete y el Granada se disputan este domingo la lucha por la decimotercera plaza, a partir de las 18.30 horas en el estadio Carlos Belmonte, aunque están separados por un punto en la clasificación, ambos buscan ganar para encarar la recta final de la temporada sin presión alguna.

A pesar de contar con diez puntos de ventaja sobre la zona de descenso a Primera Federación, la escuadra manchega ha enlazado cuatro jornadas sin perder, motivo por el que necesita una victoria que le aproxime a la permanencia virtual en la categoría.

Lo hará con muchas bajas por lesión, un inconveniente que ha lastrado al conjunto albaceteño toda la campaña y que ha condicionado sus opciones de haber aspirado a algo más ambicioso en Segunda división.

Alberto González, técnico blanco, no podrá contar con el central Pepe Sánchez, los centrocampistas Javi Villar, Agus Medina, Cedeño, el extremo Valverde y el delantero Higinio, todos por diferentes lesiones.

Además, el mediapunta Puertas y el mediocentro San Bartolomé serán dudas hasta última hora por diversas molestias musculares.

El entrenador malagueño lanzó este viernes un mensaje de unión a su afición porque considera que “nos pueden dar un plus” para cambiar “esa mala dinámica” que han arrastrado en las últimas semanas.

Por su parte, el Granada visita el Carlos Belmonte con la intención de lograr una victoria que le permita dar el paso definitivo hacia una permanencia en Segunda que tiene muy encarrilada.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ visita un feudo albaceteño donde se ha llevado grandes alegrías en las últimas campañas, tras la importante victoria lograda la pasada jornada ante la Cultural Leonesa (1-0).

Los rojiblancos, ya sin opciones por la parte alta de la tabla, quieren certificar cuanto antes su salvación para vivir un plácido final de temporada, para lo que necesitan logran un buen resultado en Albacete tras caer en sus dos salidas anteriores ante Las Palmas (2-0) y Castellón (3-2).

Pacheta tiene para el choque las bajas por sanción del central Manu Lama, del lateral francés Baila Diallo y del delantero Jorge Pascual, mientras que recupera al lateral Pau Casadesús tras haber estado lesionado los dos últimos meses.

El técnico formará con un once titular muy parecido al de la última semana, con la principal novedad de Diego Hormigo en el lateral zurdo y con la duda de si arriba volverá a apostar por José Arnaiz como falso delantero o recuperará la titularidad el uruguayo Gonzalo Petit.

- Alineaciones probables:

Albacete: Mariño, Gámez, Vallejo, Lluis López, Neva, Jogo, Pacheco, Ale Meléndez, Martín Fernández, Álex Rubio y Jefté.

Granada: Luca Zidane; Oscar, Diaby, Loic Williams, Hormigo; Rubén Alcaraz, Izan, Alemañ; Pablo Sáenz, Álex Sola y José Arnaiz.

Árbitro: pendiente de designación

Estadio: Carlos Belmonte

Hora: 18.30. EFE

1010231

jml/daa/jag/agr/igg/jap

Últimas Noticias

Machado: "No hay sociedad tan decidida a avanzar hacia la democracia como la venezolana"

Infobae

Los partidos que logren representación recibirán 25.684 euros por escaño y 95 céntimos por voto

Los partidos que logren representación recibirán 25.684 euros por escaño y 95 céntimos por voto

La resaca europea del Valencia Basket, a prueba en Girona

Infobae

La pelea por el ascenso directo reúne a dos andaluces

Infobae

Investigan una brutal agresión a un menor de 14 años en instituto de Fuengirola (Málaga)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”