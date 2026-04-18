El Albacete y Granada en busca de ganar para terminar la temporada sin ninguna presión

Albacete/Granada, 18 abr (EFE).- El Albacete y el Granada se disputan este domingo la lucha por la decimotercera plaza, a partir de las 18.30 horas en el estadio Carlos Belmonte, aunque están separados por un punto en la clasificación, ambos buscan ganar para encarar la recta final de la temporada sin presión alguna.

A pesar de contar con diez puntos de ventaja sobre la zona de descenso a Primera Federación, la escuadra manchega ha enlazado cuatro jornadas sin perder, motivo por el que necesita una victoria que le aproxime a la permanencia virtual en la categoría.

Lo hará con muchas bajas por lesión, un inconveniente que ha lastrado al conjunto albaceteño toda la campaña y que ha condicionado sus opciones de haber aspirado a algo más ambicioso en Segunda división.

Alberto González, técnico blanco, no podrá contar con el central Pepe Sánchez, los centrocampistas Javi Villar, Agus Medina, Cedeño, el extremo Valverde y el delantero Higinio, todos por diferentes lesiones.

Además, el mediapunta Puertas y el mediocentro San Bartolomé serán dudas hasta última hora por diversas molestias musculares.

El entrenador malagueño lanzó este viernes un mensaje de unión a su afición porque considera que “nos pueden dar un plus” para cambiar “esa mala dinámica” que han arrastrado en las últimas semanas.

Por su parte, el Granada visita el Carlos Belmonte con la intención de lograr una victoria que le permita dar el paso definitivo hacia una permanencia en Segunda que tiene muy encarrilada.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ visita un feudo albaceteño donde se ha llevado grandes alegrías en las últimas campañas, tras la importante victoria lograda la pasada jornada ante la Cultural Leonesa (1-0).

Los rojiblancos, ya sin opciones por la parte alta de la tabla, quieren certificar cuanto antes su salvación para vivir un plácido final de temporada, para lo que necesitan logran un buen resultado en Albacete tras caer en sus dos salidas anteriores ante Las Palmas (2-0) y Castellón (3-2).

Pacheta tiene para el choque las bajas por sanción del central Manu Lama, del lateral francés Baila Diallo y del delantero Jorge Pascual, mientras que recupera al lateral Pau Casadesús tras haber estado lesionado los dos últimos meses.

El técnico formará con un once titular muy parecido al de la última semana, con la principal novedad de Diego Hormigo en el lateral zurdo y con la duda de si arriba volverá a apostar por José Arnaiz como falso delantero o recuperará la titularidad el uruguayo Gonzalo Petit.

- Alineaciones probables:

Albacete: Mariño, Gámez, Vallejo, Lluis López, Neva, Jogo, Pacheco, Ale Meléndez, Martín Fernández, Álex Rubio y Jefté.

Granada: Luca Zidane; Oscar, Diaby, Loic Williams, Hormigo; Rubén Alcaraz, Izan, Alemañ; Pablo Sáenz, Álex Sola y José Arnaiz.

Árbitro: pendiente de designación

Estadio: Carlos Belmonte

Hora: 18.30. EFE

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