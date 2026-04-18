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3-0. El Leeds acaricia la salvación y deja al Wolves virtualmente descendido

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Londres, 18 abr (EFE).- El Leeds United se llevó este sábado la victoria en Elland Road y acaricia la salvación al tiempo que sentencia al Wolverhampton Wanderers, que está virtualmente descendido (3-0).

Los Wolves será matemáticamente equipo del Championship si el Tottenham Hotspur vence más tarde al Brighton & Hove Albion, mientras que el Leeds, que suma cinco partidos seguidos sin perder, suma ya 39 unidades y tiene el descenso a nueve de distancia con cinco partidos por disputarse.

Los goles de James Justin y Noah Okafor en la primera parte, convertidos en un espacio de dos minutos, sentenciaron a los Wolves, que venían ya con escasas esperanzas de salvarse después de perder la jornada pasada en un duelo directo contra el West Ham United. La goleada encajada contra los 'Hammers' minó la moral de un equipo que ha sido colista prácticamente toda la temporada y que volverá a la segunda categoría del fútbol inglés por primera vez desde la 2017-2018 si el Tottenham doblega al Brighton.

El español Hugo Bueno cometió un penalti en el tiempo de descuento sobre Dominic Calvert-Lewin y que transformó el propio inglés para lograr su undécimo tanto de la temporada.

El Leeds, desde la llegada de Daniel Farke, ha experimentado una evolución magistral y, además de tener la salvación a tiro, disputará el próximo fin de semana las semifinales de la FA Cup contra el Chelsea. Lo hará con la tranquilidad de verse prácticamente salvado y con cinco partidos por delante para resolverlo. EFE

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