La compra del UE Cornellà por Messi abre "nuevas oportunidades", según el ayuntamiento

Barcelona, 17 abr (EFE).- La compra del UE Cornellà por el internacional argentino y jugador del Inter de Miami Leo Messi abre "nuevas expectativas y oportunidades" tanto para la entidad como para esta ciudad catalana, según ha resaltado este viernes el ayuntamiento de la localidad.

El consistorio ha emitido un comunicado en el que celebra la operación efectuada por la leyenda del FC Barcelona, que entra en el accionariado de este club que actualmente milita en la quinta categoría del fútbol español, la Tercera RFEF, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional.

"El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat considera muy positivo el anuncio hecho por la UE Cornellà sobre la adquisición del club por parte de Leo Messi", reza el comunicado.

El consistorio ha sido conocedor de las negociaciones en las últimas semanas entre el astro argentino, sus representantes y el club, y ha intervenido, según desvela, "en la parte que afecta al papel del consistorio como gestor del campo de fútbol municipal y los proyectos que desarrollan de manera conjunta".

"Se trata de una noticia de gran relevancia que abre nuevas expectativas y oportunidades tanto para la entidad como para la ciudad. Esta iniciativa refuerza el vínculo de Cornellà con el deporte de alto nivel y contribuye el nombre de nuestro municipio más allá de nuestro territorio", añade el ayuntamiento de esta ciudad ubicada en el área metropolitana de Barcelona.

En este sentido, el consistorio precisa que "este nuevo paso" es también fruto de la "trayectoria desarrollada por los diferentes equipos de gestión" que han liderado el club en los últimos años.

"En este sentido, destaca especialmente el papel de la Fundación, a través de la cual se articulan proyectos clave como la escuela deportiva, el fútbol femenino y el fútbol de inclusión social, ámbitos que han quedado protegidos y consolidados como parte esencial de la identidad de la entidad", puntualiza.

Con todo, el consistorio, gobernado por el socialista Antonio Balmón, ha mostrado la voluntad "de continuar trabajando conjuntamente con el club para que este nuevo impulso revierta en beneficio del deporte, de la ciudad y el conjunto de la ciudadanía, generando nuevas oportunidades sociales, educativas y deportivas".

El Ayuntamiento de Cornellà no ha sido la única institución que en las últimas horas ha celebrado la compra del club por parte de Messi.

El presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, ha comentado que "es una gran noticia" que el futbolista argentino "vuelva a estar vinculado" al fútbol catalán.

"La compra del Cornellà no es casualidad. Demuestra el conocimiento de nuestro fútbol y se vincula a un club referente en formación y que compite en las máximas categorías. Es una muy buena elección. Estoy muy contento también por el Cornellà", ha argumentado el dirigente federativo.

El Cornellà destaca por su trabajo de cantera y por sus filas han pasado jugadores que han llegado a la élite como el actual portero de la selección española y del Arsenal, David Raya, el exbarcelonista Jordi Alba, el defensa del Barça Gerard Martín, el internacional senegalés Keita Baldé, el campeón de la MLS Ilie Sánchez, el jugador del Betis Aitor Ruibal y el capitán del Espanyol, Javi Puado, entre otros. EFE