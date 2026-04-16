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'Sirat' y 'El agente secreto', tres Platino técnicos, y Cervantes, mejor actor de reparto

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Madrid, 16 abr (EFE).- La española 'Sirat', de Oliver Laxe, y la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, han ganado tres Premios Platino cada una en las categorías técnicas cinematográficas, mientras que Álvaro Cervantes se ha alzado con el de mejor actor de reparto por 'Sorda', ha anunciado este jueves la organización en un comunicado.

'Sirat' ha conseguido el Platino a mejor dirección de Fotografía para Mauro Herce; mejores efectos especiales para Pep Claret, y mejor dirección de Sonido para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, que fueron nominadas al Óscar por este trabajo.

Y 'El agente secreto', los de mejor música original (Tomaz Alves Souza y Mateus Alves), mejor dirección de Arte (Thales Junqueira) y mejor montaje (Eduardo Serrano y Matheus Farias).

Cervantes, que ya se llevó el Goya por su trabajo en 'Sorda', de Eva Libertad, ha sido considerado el mejor intérprete masculino de reparto, premio que en categoría femenina ha sido para la argentina Camila Pláate, que en el Festival de San Sebastián ganó la Concha de Plata a mejor interpretación secundaria por 'Belén', dirigida por Dolores Fonzi.

El filme de Fonzi recibirá además el Premio al Cine y Educación en Valores en una ceremonia que se celebrará el 7 de mayo, dos días antes de la gala general.

Porque en esta XIII edición, los Platino han incluido 12 nuevos galardones, lo que eleva el número total a 36 categorías de premios.

Por ello, se decidió realizar una primera gala el día 7 en la que se entregarán 21 premios, la mayoría de carácter técnico, y los 15 restantes se anunciarán en la gala principal, del día 9. Ambas se celebrarán en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).

Los premios en las categorías cinematográficas anunciados hoy se completan con los de mejor diseño de vestuario para Helena Sanchís, por 'La cena', y a mejor maquillaje y peluquería para Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver, por 'El cautivo'.

Y el día 9 se conocerán los de mejor película iberoamericana, mejor comedia, mejor película de animación, mejor documental, mejor ópera prima, mejor dirección, mejor guión y mejores interpretaciones femenina y masculina.

Los Premios Platino están promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de España) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas). EFE

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