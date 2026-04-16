Restablecido el paso del tren entre Socuéllamos y Villarrobledo tras un atropello mortal

Toledo, 16 abr (EFE).- Los trenes entre las estaciones de Villarrobledo (Albacete) y Socuéllamos (Ciudad Real) han recuperado la circulación por una de las vías sobre las 08:00 horas de este jueves, ya que estaba interrumpida desde la madrugada tras el atropello mortal de un hombre que estaba trabajando en las vías.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que a las 03:23 horas se alertó de que un trabajador de 42 años, de una subcontrata de Adif, ha sido arrollado por un tren de mercancías mientras estaba trabajando en las vías a la altura del término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real).

Al lugar del arrollamiento se han desplazado bomberos de Tomelloso (Ciudad Real) para liberar al hombre que había quedado atrapado y una UVI que a su llegada solo ha podido certificar el fallecimiento del trabajador.

También han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Socuéllamos.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, a través de su perfil en la red social X, ha informado de que la circulación entre Villarrobledo y Socuéllamos, que estaba interrumpida desde el momento del atropello mortal, ha quedado restablecida por una de las vías sobre las 08:00 horas.

Sin embargo, ha alertado de que los trenes que circulan entre Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Albacete pueden registrar retrasos. EFE