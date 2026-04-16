Los discos de la semana: Nine Inch Nails y Bunbury amplían sus caminos diversos

Madrid, 16 abr (EFE).- Semana de lanzamientos discográficos muy particulares y diversos, como la nueva experiencia de Nine Inch Nails internándose aún más en la electrónica, o la de Bunbury, que abunda en su romance con los géneros latinos tras declarar a EFE hace un año que le gustaría incluso hacer un disco de rancheras o tangos.

Después de sorprender con su directo conjunto en Coachella, esta sorpresa en forma de disco surge igualmente de la colaboración de la banda de Trent Reznor con el productor alemán de música electrónica con el que ya habían trabajado en la BSO de la película 'Rivales' y la de 'Tron: Ares'.

El zaragozano ahonda en el diálogo musical entre diferentes géneros como el rock con los ritmos latinos a través de diez cortes grabados en el Desierto de los Leones (México) que, en sus propias palabras, "solo pudieran existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz".

Dos años y medio después de su último trabajo llega este sexto disco de estudio, "de golpe", sin ser buscado como hacen los sueños, que ocupan un lugar especial en un trabajo "fresco y reflexivo, íntimo y colectivo" y en el que, como ya hiciera anteriormente, "un pop actual dialoga con lo tradicional y lo folclórico".

La británica, una de las solistas más reputadas de la última década gracias a discos como 'What's Your Pleasure'? (2020) o el previo 'That! Feels Good!' (2023), expone en palabras de su sello "una brillante ráfaga de groove-pop con influencias de Studio 54" para alcanzar su cota más "eufórica" en temas que hablan de placer, intimidad y conexión.

En un momento especialmente álgido para la banda madrileña, que acaba de anunciar su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid para 2027, llega este disco con seis portadas diferentes y en el que abordan "la realidad de videojuego distópico que nos está tocando vivir y cómo lo estamos llevando, con sus penas, sus miserias, el miedo al futuro, la ansiedad por falta de él".

Llamado a ser uno de los embajadores del nuevo flamenco y tras protagonizar el debut en la realización de C. Tangana con una película documental, este joven guitarrista alicantino por fin publica su primer álbum, dialogando con un coro de seis voces y palmas.

Tras independizarse de la fructífera alianza de pop urbano con su hermano, Baby Loud, este primer álbum en solitario del alicantino reflexiona sobre las inseguridades del artista, sin dejar de lado una faceta más desenfadada en 17 cortes producidos junto a Fectro y en los que aparecen colaboraciones de Abraham Mateo y Fyahbwoy.

La compositora e intérprete barcelonesa inaugura una nueva etapa musical más orgánica que, como se vio en Benidorm Fest con su 'Bomba de amor', renuncia a los filtros electrónicos que marcaron sus inicios para acompañar composiciones también más expuestas en lo emocional, véase 'Honey', sobre los límites de la salud mental que la han aquejado.

A punto de cumplir 20 años desde sus primeras grabaciones autogestionadas, esta banda pamplonica señera del 'indie' de aquí lanza un álbum de homenaje a sí misma en el que recoge algunas de sus canciones más emblemáticas pero regrabadas, reinterpretadas "y llevadas a un nuevo plano desde su madurez actual pero sin perder la esencia que las convirtió en piezas clave de su imaginario".

Primer disco para la murciana desde su celebrado paso por Benidorm Fest 2025 con 'Loca x ti', canción que forma parte de este proyecto fiel a su ADN de pop electrónico y construido con un relato por las distintas fases del vínculo afectivo.

Nuevo EP para la diva mexicana del pop y primera entrega de una trilogía que construirá su próximo disco, con el concepto de los sueños vívidos como pieza central, aquellos que ayudan a transformar la manera de percibir y abordar la realidad.

Nueve años llevaba sin un disco de estudio con temas especialmente creados para su repertorio la intérprete y compositora valenciana, que ha sacado adelante el proyecto compaginándolo con la presidencia de la Academia de la Música de España. Como en el corte que le da nombre, que lleva el sello de Pedro Guerra, busca aquí todo aquello que nos une como especie, como la empatía y la sensibilidad.

Calificado como el trabajo "más ambicioso y difícil" de su larga carrera, fruto de sustanciar en 12 canciones más de 300 apuntes de letras y músicas, cuenta la historia de Marcial Cuartero, aparentemente un trasunto del propio Carlos Goñi desde unos primeros años de total desubicación y diferentes formas de violencia hasta la epifanía vivida en un concierto de Bruce Springsteen.

Después de una batalla contra una afección neurológica, el productor canadiense regresa presto a escalar de nuevo a la cima de la música de baile, "en un inmortal viaje 'techno' hacia la libertad mental absoluta", y un regimiento de colaboradores que incluye a Boys Noize, Matthew Dear, Fcukers o Paranoid London, entre otros.

El más prolífico de los exmiembros de One Direction alcanza ya su quinto álbum de estudio, retomando el sonido de su debut, 'Mind of Mine' (2016), pero con un sonido más expansivo basado en la voz como instrumento percusivo y como enlace con un pasado previo al lenguaje mismo y su propia herencia cultural por vía paterna.

Lanzado a través de su propio sello, el séptimo álbum de estudio de la multidisciplinar artista británica de ascendencia tamil cingalesa contiene 16 cortes, con la participación del coro góspel Sunday Service mientras explora su propia relación con el cristianismo.

La mexicana se une a la lista de artistas globales que han decidido volver su mirada a sus raíces, que en su caso además tuvieron tanta importancia en sus inicios. Concebido como una celebración de su herencia cultural, la cumbia mexicana clásica se convierte en protagonista con colaboraciones como la de Los Ángeles Azules.

Una amistad nacida hace diez años en Glastonbury fructifica en este primer disco que asocia dos figuras singulares en sus respectivos géneros, por un lado la electrónica representada por Tom Rowlands, miembro de The Chemical Brothers, y por otro lado el pop particular de la intérprete y compositora noruega Aurora. EFE