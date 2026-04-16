Hong Kong es el primer escalón para el deseado ascenso de España

Redacción Deportes, 16 abr (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 acomete desde este fin de semana en Hong Kong, sede de la primera de las tres etapas de la fase final de las Series Mundiales, la complicada misión de regresar a la primera categoría del circuito, en la que sólo militan las ocho mejores naciones.

España es una de las cuatro selecciones -junto a Argentina, Brasil y Sudáfrica- que se suma en esta fase final desde la segunda división con el objetivo de descabalgar a Gran Bretaña o Japón, ya que las seis primeras del ranking -Nueva Zelanda, Australia, Francia, Canadá, Estados Unidos y Fiyi- parecen inabordables.

El combinado que adiestra Mariví Ribera, por consiguiente, intentará en la primera jornada sumar algún 'bonus' defensivo contra Estados Unidos (4:53, hora peninsular española) o Francia (7:34) para jugarse el pase a los cuartos de final como mejor tercera el sábado frente a Argentina (3:30).

Las lesiones de María Calvo y María García Gala, así como la baja de Anne Fernández de Corres debido a su fichaje por el ACT Brumbies australiano, han debilitado para este torneo de Hong Kong a España , en cuya convocatoria figuran las debutantes Martina Serrano y Arancha Leotte.

Además de las dos jugadoras noveles, Ribera ha convocado a Denisse Gortázar, Carlota Caicoya, Juana Stella, Silvia Morales, Marta Fresno, Marta Cantabrana, Paula Requena, Amets Ulibarri, Carmen Miranda, Abril Camacho y la capitana Olivia Fresneda. EFE

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