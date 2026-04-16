Antony, Cucho y Abde, ataque bético con Isco suplente; el turco Tiknaz novedad en el Braga

Sevilla, 16 abr (EFE).- El Betis sale con el brasileño Antony dos Santos, el colombiano Cucho Hernández y el marroquí Ez Abde como tridente ofensivo, y con Isco Alarcón suplente tras su vuelta casi cinco meses después de su lesión, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa contra el Braga, en el que es novedad el joven mediocampista turco Demir Tiknaz.

Tras el 1-1 de la ida, el técnico chileno Manuel Pellegrini introduce tres cambios respecto al once que empató 1-1 en la pasada jornada de LaLiga en el campo de Osasuna, con el central Marc Bartra y el lateral zurdo suizo Ricardo Rodríguez por el brasileño Natan de Souza, sancionado, y el argentino Valentín Gómez, y el medio Álvaro Fidalgo por Sergi Altimira.

En el Sporting de Braga, con su goleador uruguayo Rodrigo Zalazar en el banquillo al estar recién salido de una lesión en los isquiotibiales, el español Carlos Vicens incluye sólo dos variaciones en relación con el once de la ida, con la entrada del central luso Vitor Carvalho y del turco Tiknaz por el senegalés Niakaté y Diego Rodrigues, ambos lesionados hace una semana.

El Betis sale con Pau López; Bellerín, Bartra, Llorente, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fidalgo; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

El Braga juega de inicio con Hornicek; Víctor Gómez, Vitor Carvalho, Lagerbielke, Arrey-Mbi; Gorby, Tiknaz; Gabri Martínez, Ricardo Horta, Grillitsch; y Pau Víctor. EFE