UGT y CCOO barajan llevar a Málaga la marcha del 1 de Mayo con el foco en la vivienda

Málaga, 15 abr (EFE).- Los sindicatos UGT y CCOO barajan llevar este año a Málaga la manifestación central del Primero de Mayo, con el foco puesto en el problema del acceso a la vivienda, y que coincidiría con el primer día de la campaña electoral para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

En declaraciones a EFE, fuentes sindicales en esta provincia dan casi por hecho que la marcha saldrá de Madrid para celebrarse en Málaga, así como la presencia de los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo.

También se espera que asistan a la manifestación los responsables en Andalucía de UGT, Oskar Martín, y CCOO, Nuria López, además de altos cargos del PSOE y de IU, han informado a EFE fuentes sindicales y de ambos partidos.

En la elección de Málaga pesa el debate sobre el problema de acceso a la vivienda, como una de las zonas "tensionadas" en España, debido al encarecimiento tanto de los alquileres como de la compra de inmuebles en los últimos años, del que han alertado partidos de izquierda, sindicatos y diversos colectivos, según las fuentes.

También se hará hincapié en el "deterioro" de la sanidad pública, la necesidad de solucionar los problemas de movilidad en la provincia y la lucha por mejorar los salarios y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, frente a las 40 actuales, sin reducir los sueldos.

La manifestación del Primero de Mayo en Málaga habitualmente parte de la confluencia de la Alameda de Colón y la avenida Manuel Agustín Heredia, discurre hacia la Alameda Principal y culmina en la céntrica plaza de la Constitución, donde tienen lugar las intervenciones de los dirigentes sindicales.EFE