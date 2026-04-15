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Gobierno defiende la OTAN y la relación con EE.UU.: "La seguridad tiene que ser colectiva"

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Madrid, 15 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la presencia de España en la OTAN y la relación con Estados Unidos, aún en este contexto de fricción, subrayando que la seguridad "tiene que ser colectiva o no habrá", advirtiendo de que salir de la Alianza nos haría "más vulnerables".

De este modo ha respondido a la diputada de Podemos Noemí Santana, quien en una interpelación en el Congreso, ha acusado al Ejecutivo de reaccionar ante el presidente estadounidense Donald Trump, "un auténtico demente", solo con palabras y gestos bonitos, y le ha pedido abandonar la OTAN, que las bases vayan fuera y que no aumente el gasto militar.

La diputada ha insistido en que no se puede ceder "al chantaje" de Trump, que ha agredido a Venezuela y a Irán, amenaza a Groenlandia y a Cuba, avisando que encima aún le quedan dos años de su mandato.

Saiz ha replicado a Podemos que la solidaridad de España con los pueblos que están siendo agredidos no se mide por alzar la voz sino "por la eficacia" de sus acciones para detener las masacres: "y lo estamos consiguiendo".

"Nos piden que abandonemos la OTAN, pero ¿dónde quedaría España? (...) nos haría más vulnerables salirnos de las organizaciones internacionales", ha replicado la también ministra de Inclusión al subrayar que nuestra seguridad "no es una isla", está interconectada con nuestros socios.

La seguridad -ha añadido- es igualmente "un bien común global" y renunciar a ella es renunciar a la capacidad de los Estados a que los conflictos se resuelvan de manera diplomática.

La portavoz ha recalcado que no es una buena idea desmantelar las capacidades defensivas de España ni tampoco romper alianzas forjadas durante décadas, y ha puesto el foco en que la paz se construye "con firmeza democrática, el compromiso inquebrantable con la verdad de los hechos y también con partidas presupuestarias".

Ha reconocido que se ha aumentado la inversión en defensa, pero al mismo tiempo se han construido puentes con países de otros continentes y con Estados Unidos, poniendo en valor la importancia de las inversiones por ambas partes, que crean empleo y fortalecen los ingresos públicos "que ayudan a construir hospitales, escuelas y carreteras".

Tras intervenir la ministra, la diputada morada ha dicho sentir "cierta decepción" al escucharle que España va a seguir siendo "un colaborador necesario de Trump", reprochándole que no haya concretado qué medidas va a adoptar el Ejecutivo "para frenar esta locura belicista".

"No le compro el relato de que para conseguir la paz hay que ser aliados de la guerra", ha afirmado Santana. EFE

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