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El PP concluye la investigación del Senado sobre el apagón: culpa a Ribera, Aagesen, Beatriz Corredor y la CNMC

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El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para plantear sus conclusiones en la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado, donde ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez; a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Así consta en las conclusiones que ha presentado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, este miércoles en una rueda de prensa, donde ha exigido la "dimisión inmediata" de la vicepresidenta Sara Aagesen y el "cese fulminante" de Beatriz Corredor.

Y es que la investigación del Senado sobre el apagón celebrará este jueves su última sesión para bajar la persiana tras casi un año de trabajo. Por ella, han desfilado expertos y miembros de las eléctricas, además de Aagesen o Corredor, entre otros.

En cualquier caso, el PP ha presentado este miércoles sus conclusiones de la investigación parlamentaria: "El apagón del 28 de abril no fue una fatalidad, no fue un accidente imprevisible, no fue un episodio sin avisos, el apagón fue el resultado de una vulnerabilidad conocida, de un sistema que llevaba tiempo avisando y de que no actuaron con la diligencia que exigía".

Sobre si tiene previsto el PP alguna acción judicial, Alicia García ha dicho que su grupo irá "poco a poco", aunque estudiará si finalmente lleva este asunto a los tribunales.

ACUSA AL GOBIERNO DE OCULTAR PRUEBAS

Asimismo, la portavoz 'popular' ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "ocultar pruebas" y buscar "culpables ajenos" para "tapar su responsabilidad".

"El gran apagón no fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida, fue el resultado de una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes", ha añadido Alicia García.

Bajo punto de vista del PP, el Gobierno "ha intentado instalar en la opinión pública un relato": "La vicepresidenta Aagesen defendió públicamente que había sido un fenómeno multifactorial, inédito e impredecible".

¿POR QUÉ ES CULPABLE AAGESEN?

La portavoz 'popular' considera que Aagesen es culpable del apagón "por mantener las políticas radicales y sectarias de Ribera", además de por "cruzarse de brazos ante las evidentes y constantes avisos de riesgo" y "por mentir a los españoles e intentar ocultar la verdad".

"Esto tiene un nombre: gestión negligente", ha denunciado Alicia García.

Por su parte, cree que Beatriz Corredor también es responsable "porque conocía la vulnerabilidad del sistema" y porque "no adoptó con suficiente antelación medidas preventivas".

También porque "reaccionó tarde el mismo día del colapso y porque ha habido opacidad y falta de colaboración".

Por su parte, Vox también ha dado a conocer sus propuestas de conclusiones: "Un modelo que ha priorizado decisiones políticas orientadas a la aceleración de la transición energética que defiende el Gobierno, sin garantizar la seguridad ni los mecanismos de respaldo necesarios para preservar la estabilidad del sistema".

El PSOE CRITICA AL PP POR PEDIR LA DIMISIÓN DE AAGESEN: "ES UNA FALTA DE RESPETO"

Por otro lado, el PSOE ha rechazado las conclusiones del PP y ha asegurado que su borrador de dictamen no acredita la existencia de responsabilidades políticas por el apagón del 28 de abril, al considerar que los factores determinantes se sitúan "exclusivamente en un ámbito técnico".

El portavoz adjunto socialista en la comisión ha defendido que "no hay una causa ni un agente único responsable", ni tampoco "ninguna decisión del Gobierno que pueda justificarse como causa del apagón".

Asimismo, los socialistas han subrayado que el informe del Panel Europeo de Expertos supone "un antes y un después" en la investigación y que dicho documento no atribuye responsabilidades políticas al Ejecutivo.

En este sentido, han criticado que las conclusiones del PP pidan dimisiones en el Ministerio para la Transición Ecológica, lo que han calificado de "falta de seriedad" y de "respeto" tanto a los trabajos de la comisión como a la ciudadanía.

Además, el PSOE ha acusado al PP de haber utilizado la comisión para "fabricar un culpable donde no lo hay" y de intentar vincular el apagón a las energías renovables sin respaldo técnico.

Frente a ello, ha defendido su modelo energético basado en renovables y ha propuesto la creación de una comisión especial de estudio en el Senado para analizar las recomendaciones técnicas existentes y plantear mejoras en el sistema eléctrico.

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