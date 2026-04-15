UGT y CCOO llevan a Málaga la marcha central del 1 de Mayo con el foco en la vivienda

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Málaga/Madrid, 15 abr (EFE).- Los sindicatos UGT y CCOO llevan este año a Málaga la manifestación central del Primero de Mayo, con el foco puesto en el problema del acceso a la vivienda en una jornada que coincidirá con el primer día de la campaña electoral para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

En declaraciones a EFE, fuentes sindicales en esta provincia han dado por hecho que la marcha saldrá de Madrid para celebrarse en Málaga, con la presencia de los líderes confederales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo.

En rueda de prensa este miércoles en Madrid, Sordo ha evitado concretar si el acto central del Primero de Mayo sería en Málaga y ha emplazado a una convocatoria este próximo lunes 20 de abril donde se darán los detalles.

No obstante, la convocatoria remitida posteriormente a los medios de esa rueda de prensa conjunta de CCOO y UGT ya avanza la participación de los dos secretarios generales en la manifestación de Málaga capital.

También se espera que asistan a la movilización los responsables en Andalucía de UGT, Oskar Martín, y CCOO, Nuria López, además de altos cargos del PSOE y de IU, han informado a EFE fuentes sindicales y de ambos partidos.

En la elección de Málaga pesa el debate sobre el problema de acceso a la vivienda, como una de las zonas "tensionadas" en España, debido al encarecimiento tanto de los alquileres como de la compra de inmuebles en los últimos años, del que han alertado partidos de izquierda, sindicatos y diversos colectivos, según las fuentes.

También se hará hincapié en el "deterioro" de la sanidad pública, la necesidad de solucionar los problemas de movilidad en la provincia y la lucha por mejorar los salarios y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, frente a las 40 actuales, sin reducir los sueldos.

La manifestación del Primero de Mayo en Málaga habitualmente parte de la confluencia de la Alameda de Colón y la avenida Manuel Agustín Heredia, discurre hacia la Alameda Principal y culmina en la céntrica plaza de la Constitución, donde tienen lugar las intervenciones de los dirigentes sindicales. EFE