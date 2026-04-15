Montero: "Moreno Bonilla tiene sobre la mesa el copago sanitario para Andalucía"

Sevilla, 15 abr (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, "tiene sobre la mesa el copago sanitario para Andalucía".

Montero ha explicado que hay países donde los ciudadanos tienen que hacer un pago en el médico de cabecera o el especialista, modelo que el PP -ha añadido- quiere traer a la comunidad: "Esto existe en Europa en los países que han hecho desmantelamiento del sistema sanitario y supone que se den pasos en la cultura del copago, de modo que la gente se acostumbra a pagar y así es más fácil la privatización completa del sistema".

En un encuentro organizado por la cadena Ser Andalucía en el Club Cámara Antares, Montero ha pedido a Moreno que explique a qué se refiere cuando habla de una "profunda remodelación del sistema sanitario" después de que la exconsejera de Salud Rocío Hernández dijese que trabajaba para "garantizar la atención sanitaria de quienes no pueden pagarse un seguro médico".

La exministra ha insistido en que su propósito es reducir a dos días la espera para ver al médico de cabecera frente a los 12 que -ha señalado- los andaluces deben aguardar ahora para tener cita en su centro de salud.

Respecto a la financiación autonómica ha indicado que cree que Juanma Moreno "está deseando que se apruebe" el nuevo modelo propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque diga lo contrario, porque supone "5.700 millones extra año para Andalucía". EFE

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