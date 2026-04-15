Manu Bueno: "El canterano siente como el que más" la situación que atraviesa el club

Sevilla, 15 abr (EFE).- El centrocampista Manu Bueno ha agradecido este miércoles a Luis García Plaza, "la confianza desde el día" que de su llegada como entrenador del Sevilla -fue anunciado el pasado 24 de marzo en sustitución del argentino Matías Almeida-, ya que, "como canterano" siente "como el que más" la situación por la que está atravesando el club.

"Desde chico he mamado esto, llevo desde los once años aquí, pero todos vamos en el mismo barco y somos todos importantes", ha señalado Manu Bueno en una conferencia de prensa ofrecida tras el entrenamiento que se desarrolló en la ciudad deportiva del club.

En lo personal, el jugador jerezano, de 21 años, está "contento por disfrutar de la titularidad y poder ayudar al equipo" en la "importantísima victoria" lograda el pasado sábado ante el Atlético de Madrid (2-1), lo que refrenda su "trabajo desde principio de temporada", pues fue sólo el segundo encuentro liguero que disputaba desde el inicio.

Pese a estar "contentísimo por la titularidad y los minutos en Oviedo -derrota (1-0) en el primer partido de Luis García-", Manu Bueno consideró que "ahora lo importante es hablar del equipo", al que le "quedan siete finales", si bien no eludió admitir que "como a cualquier futbolista", no ha sido "fácil no jugar apenas" durante la etapa de Almeyda, cuando ha vivido "días duros".

El pivote sevillista no quiso diferenciar entre los futbolistas de la cantera o los de fuera porque "todos" han "peleado al máximo para jugar en ese pedazo de estadio" que es el Sánchez-Pizjuán y "lo importante es seguir juntitos, remando" hacia la permanencia como el pasado sábado, cuando el equipo sumó "tres puntos contra un magnífico rival". EFE

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