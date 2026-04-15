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El subdelegado del Gobierno ve "mejorable" la inspección de la UCO en el caso Esther López

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Valladolid, 15 abr (EFE).- El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha considerado que la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la inspección de la vivienda del principal acusado en el caso Esther López, donde posteriormente se ha hallado una estancia oculta, fue "mejorable".

En declaraciones a los medios de información y preguntado por este caso, Canales ha matizado que no quiere "cargar las tintas" sobre la Guardia Civil, y preguntado por si es cierto que los investigadores tenían conocimiento de este habitáculo, como sostiene la defensa del acusado, el subdelegado ha respondido que, de ser eso cierto, se trataría de una "negligencia muy grave" por parte de la UCO.

Canales ha explicado que cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos, después de que el actual propietario del inmueble informara recientemente del hallazgo, actuó como policía judicial siguiendo las indicaciones del juzgado y la Fiscalía, realizando este fin de semana una "inspección ocular superficial" y precintado del inmueble para preservar posibles pruebas.

Según ha detallado, la investigación se encuentra aún en fase judicial y a la espera de nuevas instrucciones porque el proceso se encontraba ya listo para la apertura de juicio oral y en manos de la Audiencia Provincial de Valladolid, que este martes devolvió el caso a la fase de instrucción para que determinara las actuaciones pertinentes.

Sobre estas actuaciones, Canales ha indicado que está previsto que la comunicación judicial llegue a lo largo de la mañana de este miércoles para inspeccionar así el habitáculo, aunque no ha dado más detalles.

Por todo ello, esta previsto que la Guardia Civil inspeccione esta semana el zulo, que podría estar relacionado con la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero del 2022 en Traspinedo (Valladolid), después de que el nuevo dueño de la vivienda de la que fuera la casa familiar del único investigado comunicara al juzgado la existencia de ese espacio, oculto bajo unas baldosas de uno de los dormitorios. EFE

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