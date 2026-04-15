Bustinduy insta a la reforma activa del sistema social para frenar su intento de derribo

Pamplona, 15 abr (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido la reforma del sistema social actual como respuesta al "intento sistemático para derribar las estructuras" del Estado de bienestar y sustituir sus principios por otros basados en la discriminación.

Lo ha dicho en la apertura de la tercera sesión del I Congreso multisede sobre Servicios Sociales, Cuidados y Comunidad "Los cuidados que queremos", con cinco citas en otras tantas ciudades españolas y que en esta sede de Pamplona reflexiona miércoles y jueves sobre cómo reforzar los servicios sociales desde lo local y el papel de la comunidad para dar respuesta al aumento de las necesidades de cuidados por el envejecimiento poblacional.

Bustinduy ha alertado del actual contexto social, económico y geopolítico "extraordinariamente preocupante" y que por ello hace óptima la ocasión para este congreso, dada la "ofensiva indisimulada, de una agresividad sin precedentes en las últimas décadas, contra la democracia entendida como un sistema ideológico, cultural, político y social".

"Detrás no hay solo una batalla política electoral sino un intento estructurado para desmantelar los principios básicos del estado social, y sustituirlos por una idea de sociedad diferente, jerárquica, segmentada y basada en la idea de la discriminación como elemento estructurante de la comunidad política", ha zanjado el ministro.

Y por ello, ha hecho un llamamiento a que "frente a este tiempo violento la actitud no debe de ser defensiva o resignada" ya que "la única manera de defender la democracia pasa por una ampliación decidida del estado social y del estado de bienestar".

Es lo que impulsa el Gobierno de España, como lo demuestra que desde 2020 se han duplicado los recursos destinados a la dependencia en España, aunque ha pedido que no se piense en el estado social del siglo XXI como "solo cuestión de financiación".

Al respecto, ha subrayado que en este congreso de Pamplona se debería reflexionar sobre dos cuestiones, una interna que es "qué necesitan los servicios sociales para funcionar mejor" y otra externa, la de "qué servicios sociales necesitan nuestras sociedades para estar.

El Congreso reúne a responsables de las Administraciones Públicas, profesionales del sector y entidades sociales para debatir cómo transformar los servicios sociales hacia un enfoque más comunitario, capaz de combinar la atención individual con la activación del entorno social.

El Congreso "Los cuidados que queremos" forma parte de un proceso de reflexión colectiva que se desarrolla en cinco ciudades españolas, de forma que tras su paso por Barcelona, Sevilla y Pamplona, continuará su recorrido en Zamora y Valencia. EFE

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