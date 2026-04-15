Espana agencias

Bustinduy insta a la reforma activa del sistema social para frenar su intento de derribo

Guardar

Pamplona, 15 abr (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido la reforma del sistema social actual como respuesta al "intento sistemático para derribar las estructuras" del Estado de bienestar y sustituir sus principios por otros basados en la discriminación.

Lo ha dicho en la apertura de la tercera sesión del I Congreso multisede sobre Servicios Sociales, Cuidados y Comunidad "Los cuidados que queremos", con cinco citas en otras tantas ciudades españolas y que en esta sede de Pamplona reflexiona miércoles y jueves sobre cómo reforzar los servicios sociales desde lo local y el papel de la comunidad para dar respuesta al aumento de las necesidades de cuidados por el envejecimiento poblacional.

Bustinduy ha alertado del actual contexto social, económico y geopolítico "extraordinariamente preocupante" y que por ello hace óptima la ocasión para este congreso, dada la "ofensiva indisimulada, de una agresividad sin precedentes en las últimas décadas, contra la democracia entendida como un sistema ideológico, cultural, político y social".

"Detrás no hay solo una batalla política electoral sino un intento estructurado para desmantelar los principios básicos del estado social, y sustituirlos por una idea de sociedad diferente, jerárquica, segmentada y basada en la idea de la discriminación como elemento estructurante de la comunidad política", ha zanjado el ministro.

Y por ello, ha hecho un llamamiento a que "frente a este tiempo violento la actitud no debe de ser defensiva o resignada" ya que "la única manera de defender la democracia pasa por una ampliación decidida del estado social y del estado de bienestar".

Es lo que impulsa el Gobierno de España, como lo demuestra que desde 2020 se han duplicado los recursos destinados a la dependencia en España, aunque ha pedido que no se piense en el estado social del siglo XXI como "solo cuestión de financiación".

Al respecto, ha subrayado que en este congreso de Pamplona se debería reflexionar sobre dos cuestiones, una interna que es "qué necesitan los servicios sociales para funcionar mejor" y otra externa, la de "qué servicios sociales necesitan nuestras sociedades para estar.

El Congreso reúne a responsables de las Administraciones Públicas, profesionales del sector y entidades sociales para debatir cómo transformar los servicios sociales hacia un enfoque más comunitario, capaz de combinar la atención individual con la activación del entorno social.

El Congreso "Los cuidados que queremos" forma parte de un proceso de reflexión colectiva que se desarrolla en cinco ciudades españolas, de forma que tras su paso por Barcelona, Sevilla y Pamplona, continuará su recorrido en Zamora y Valencia. EFE

(Foto)

Últimas Noticias

La AIReF calcula que España incumplirá las reglas fiscales en 2025 y 2026

Infobae

El 96 % de los entornos escolares urbanos supera niveles de NO2 recomendados por la OMS

Infobae

El subdelegado del Gobierno ve "mejorable" la inspección de la UCO en el caso Esther López

Infobae

Torres confía en que la Justicia atienda la petición del Gobierno y extinga la Fundación Francisco Franco

Torres confía en que la Justicia atienda la petición del Gobierno y extinga la Fundación Francisco Franco

Andalucía pide revisar los protocolos ante la violencia machista tras el caso de Córdoba

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La Policía Nacional detiene a un empresario por explotar laboralmente a migrantes en situación irregular y cobrar hasta 8.000 euros por facilitar la regularización de otros

Condenan a 180 años de prisión a un profesor de un instituto de Navarra que grabó a 42 mujeres en los baños del centro y probadores de comercios

Cuatro militares heridos tras volcar un blindado en unas maniobras en Zaragoza

María Corina Machado avanza que no se reunirá con Pedro Sánchez porque “no conviene” por la libertad de Venezuela

ECONOMÍA

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

Natalio Valenzuela, abogado: “No es que tengas 14 días para devolver una compra, es que te lo tienen que avisar y hasta entonces no empieza a correr el plazo”

Los inversores se marchan de París, donde vuelven los parisinos: qué hizo Anne Hidalgo y el salto del nuevo alcalde para una vivienda asequible

Estos son los trabajos que ya pueden alcanzar los 100.000 euros anuales en España

Así es como puedes desgravarte el alquiler en la Renta de 2026 si tienes menos de 36 años y vives en Castilla-La Mancha

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak