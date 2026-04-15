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Bolaños pide que Vox desvele sus exigencias para gobernar con el PP antes de las andaluzas

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Madrid, 15 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado a Vox a dar a conocer, antes de las elecciones andaluzas, cuáles son las exigencias que están planteando al PP para pactar los "gobiernos reaccionarios" en Aragón, Castilla y León y Extremadura.

"En estos momentos están ustedes negociando con el PP gobiernos reaccionarios en Aragón, en Castilla y León y en Extremadura. Sería interesante que los ciudadanos supieran qué están exigiendo ustedes en esas negociaciones. Qué derechos quieren recortar, qué derechos quieren suprimir", ha señalado Bolaños durante una interpelación de Vox en el Congreso.

El titular de Justicia ha acusado a la formación de Santiago Abascal de querer derogar las leyes de memoria, las leyes que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, de querer prohibir que las mujeres interrumpan voluntariamente el embarazo o de llevar a cabo una legislación antisindical, "como han hecho en algunos gobiernos donde han participado".

"Estaría bien que nos dijeran exactamente de qué están hablando... Y ya que son políticas que seguro que usted defenderá tanto y que serán tan positivas para el conjunto de la sociedad, ¿por qué no las hacen públicas antes de las elecciones andaluzas?", ha preguntado Bolaños.

La diputada de Vox Pepa Millán le ha respondido que su formación no tiene "ningún complejo" y no les da "ningún miedo afirmar" que van a "llevar la alternativa a todas las regiones donde a nosotros nos han elegido y a ustedes les han echado".

"No nos ponen en un brete por decirnos esas cosas, porque nosotros reivindicamos a mucha honra que vamos a llevar la alternativa y el sentido común a todas las regiones de España para librarles del yugo socialista que ustedes les han puesto encima", ha subrayado.

Millán ha criticado el proceso de regularización de personas migrantes aprobado por el Ejecutivo y ha acusado al Gobierno de "odiar a todos los españoles, a los que han abandonado y ponen en el último lugar de sus prioridades".

"Lo que están haciendo intencionadamente es perjudicarles y especialmente a los más humildes, a los que han dejado tirados porque prefieren anteponer al que acaba de llegar", ha espetado.

Bolaños ha acusado a Vox de aporofobia. "A ustedes que venga gente de fuera de nuestras fronteras, de Marruecos, el Senegal, de Perú, de Colombia... a ustedes eso no les importa si vienen con la cartera bien llena".

El ministro ha reprochado también a Millán que no haya condenado "el episodio violento" que protagonizó ayer el diputado de Vox José María Sánchez, que fue expulsado del pleno tras subir a la tribuna del hemiciclo y encararse con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Célis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

"Se congratula de que un diputado de Vox suba a la tribuna, a la Presidencia de esta Cámara con formas violentas, a gritar al presidente en ese momento de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados. Si usted no condena un comportamiento violento de un diputado de Vox, usted me dirá qué está representando aquí la ultraderecha en esta Cámara", ha lamentado. EFE

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