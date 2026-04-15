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Asociación de derechos humanos recurre a la AN para pedir responsabilidades por la lesión a un manifestante en Barcelona

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Irídia ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para exigir responsabilidades por la lesión craneal que sufrió un manifestante tras recibir el impacto de un proyectil policial el 16 de octubre de 2019 ante la Conselleria de Interior, en Barcelona, ha informado la entidad en un comunicado.

Los hechos se enmarcan en la protestas tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a 12 acusados de promover el 'procés' independentista en Cataluña el 1 de octubre de 2017.

Irídia asegura que el afectado se encontraba con un grupo de amigos en una concentración pacífica en la intersección del paseo Sant Joan con la calle Diputació de Barcelona.

Sobre las 20 horas, algunos manifestantes comenzaron a arrastrar vallas y a lanzar objetos contra la línea policial, situada ante el Institut Sagrat Cor y, en respuesta, agentes de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional dispararon proyectiles de foam y balas de goma, asegura Irídia.

Uno de estos proyectiles alcanzó al manifestante en la cabeza, provocándole una fractura craneal por la que tuvo que ser operado de urgencia y que le ha dejado secuelas físicas permanentes, además de posibles afectaciones psicológicas derivadas de este incidente.

"NEXO CAUSAL"

En un informe Médico Pericial elaborado por un doctor especialista en traumatología y en valoración del daño se acredita "un nexo causal cierto y directo entre las lesiones sufridas por el paciente y el impacto de una bala de foam" y añade que las heridas son totalmente compatibles con este hecho.

Sin embargo, Irídia lamenta que tanto la Generalitat de Cataluña como la Administración General del Estado se han negado a asumir la responsabilidad de estos hechos y, tras interponer dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cada una de ellas "ha atribuido la culpa a la otra, generando una situación de impunidad inaceptable" y dejando a la víctima sin una reparación.

En la resolución de desestimación del Ministerio del Interior, consultada por Europa Press, se asegura que "en ese momento y lugar no había efectivos de la Policía Nacional" y que los agentes que acudieron a dar apoyo llegaron cuando ya se habían producido incidentes de orden público graves y una intervención por parte de los Mossos, por lo que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial.

En la misma línea, la Generalitat tampoco asumió la responsabilidad, según la resolución consultada por Europa Press, alegando que los Mossos que participaron en esa intervención "No efectuaron ni un solo tiro con lanzadora y el uso de esta herramienta fue estrictamente disuasorio" y que se desconoce si la Policía Nacional, presente en el lugar, hizo uso de las mismas.

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