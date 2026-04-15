Andalucía pide revisar los protocolos ante la violencia machista tras el caso de Córdoba

Sevilla, 15 abr (EFE).- El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto ha considerado necesaria una revisión de los protocolos contra la violencia machista tras el asesinato este lunes en Córdoba de una mujer de 64 años apuñalada por su expareja, a quien había denunciado recientemente por violencia de género.

A preguntas de los periodistas con motivo de la inauguración en Sevilla de unas jornadas del Defensor del Pueblo Andaluz sobre mediación, Nieto ha señalado que esta revisión ha de pasar también por las garantías que dan las administraciones a las víctimas, si bien ningún "protocolo garantiza el cien por cien de acierto".

Ha pedido en cualquier caso un "análisis" como sociedad en relación con la violencia sobre la mujer, pues -ha agregado- "hay muchas personas que todavía siguen creyendo que la violencia puede ser la solución de algo".

El entorno de la víctima ha de "ayudar a que esos desenlaces fatales que terminan con la vida de una persona no se produzcan", ha aseverado Nieto, quien ha mantenido que España en cualquier caso es "referente a nivel internacional" en la lucha contra la violencia de género.

También presente en la apertura del Defensor del Pueblo Andaluz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha señalado a los medios que la autoridad judicial apuesta por dictar una orden de alejamiento cuando ve que "el factor de riesgo no es brutal" si bien ha reconocido que en este caso "no ha servido".

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha abogado por un análisis de los casos en los que falla el sistema de protección para ver las "notas comunes" que hay entre ellos para avanzar sobre las mismas.

Tulia Ester, nacida en Bolivia, murió asesinada este lunes en su vivienda de la capital cordobesa tras ser apuñalada con un machete presuntamente a manos de su expareja, español de 65 años, el mismo día en el estaban citados en el juzgado.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE