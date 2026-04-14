La Policía detiene a diez miembros de la banda juvenil DDP por tentativa de asesinato

Madrid, 14 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a diez integrantes de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) por delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició el 23 de marzo de 2025, tras una agresión cometida presuntamente contra la banda rival Trinitarios, que se encontraban reunidos en un domicilio del distrito madrileño de Carabanchel, zona considerada territorio de los DDP, ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Al conocer la presencia de Trinitarios en su distrito, los integrantes de DDP prepararon una emboscada a los miembros de esta banda rival, ocultándose en un portal cercano, y asaltándolos con machetes en cuanto salieron del domicilio, momento en el que uno de los atacantes realizó tres disparos a corta distancia.

En un primer momento, la policía detuvo el pasado 8 de julio de 2025 a tres de los agresores, dos de ellos menores, mientras que el resto de detenciones se llevaron a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero de 2026.

Así, en total, las investigaciones de estos hechos culminaron con la detención de diez personas, entre ellas dos personas que se encontraban ya cumpliendo una medida de prisión preventiva por unos hechos similares ocurridos en enero de 2025.

Según informa la Policía, entre los detenidos figura una única mujer, a la que se le atribuyen tareas de encubrimiento y logística, al facilitar apoyo a los autores materiales del hecho. EFE