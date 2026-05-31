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Más de 400 detenidos y siete policías heridos durante las celebraciones del PSG en Francia

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París, 31 may (EFE).- Un total de 416 personas fueron detenidas en Francia, de las cuales 283 en París, según anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios registrados durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Liga de Campeones.

El titular de Interior informó además de que siete agentes de policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico, y calificó los incidentes de "absolutamente inaceptables".

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Se produjeron altercados y pillajes en unas quince ciudades francesas, especialmente en Rennes, Estrasbourgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pero fue París la que registró mayores disturbios.

La Prefectura de París cifró en 20.000 los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal, pero los altercados se reprodujeron en múltiples puntos de la ciudad, e incluso llegaron a bloquear temporalmente un punto de la principal vía de circunvalación de la capital.

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El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, hubo graves disturbios en diversos puntos de Francia: dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones.

Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades franceses han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se han desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 estuvieron en París y en su área metropolitana.

Pese a los disturbios ocurridos anoche en la capital, las celebraciones en honor a los jugadores y al cuerpo técnico del PSG, con el trofeo, que tendrán lugar este domingo en el Campo de Marte, se llevarán a cabo según lo previsto, según el ministro del Interior.

"No hay ninguna posibilidad de cancelar las celebraciones", afirmó Nuñez. "Será un evento diferente", apuntó.

Se espera que este domingo se congreguen 90.000 personas en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel (que esta noche se iluminó con los colores del club), dentro de un perímetro de seguridad, con controles de seguridad en la entrada.

Está previsto también que el presidente francés, Emmanuel Macron, reciba este domingo a los jugadores del PSG y a su equipo técnico liderado por el español Luis Enrique, flamantes campeones de la Champions -la segunda que logran de manera consecutiva- al imponerse en la tanda de penaltis al Arsenal en la final de Budapest.

En un comunicado, El Elíseo informó de que el equipo llegará al Elíseo a las 18:10 hora local (16:10 GMT). Poco después, a las 18:45 horas, Macron dará una declaración pública sobre la hazaña del PSG.

"A pocos días de la Copa del Mundo de 2026, este éxito pone de manifiesto la excelencia del fútbol francés y corona el compromiso de todo un club y de sus aficionados", indicó en su comunicado el Elíseo, que destacó el "esfuerzo y el talento de todos los jugadores, así como el trabajo del cuerpo técnico liderado por el señor Luis Enrique".

Previamente, Macron había felicitado al PSG por su segunda Liga de Campeones."¡Una nueva estrella brilla sobre París! Enhorabuena al PSG, que hace soñar a toda Europa. Francia está orgullosa", declaró en sus redes sociales. EFE

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EFE

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