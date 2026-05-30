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Cinco heridos, uno de ellos grave, tras una colisión frontal entre dos vehículos en Telde

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Madrid, 31 may (EFE).- Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración, entre ellas una menor de 17 años en estado grave, tras una colisión frontal entre dos vehículos este sábado en el municipio grancanario de Telde, según ha informado 112 Emergencias Canarias.

El siniestro se produjo a las 17:24 horas y requirió la intervención de los bomberos para asegurar los automóviles accidentados y colaborar en la extracción de uno de los afectados del interior del habitáculo.

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El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos. La joven de 17 años fue evacuada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria junto a un hombre con lesiones moderadas.

Una mujer y otra menor de 16 años fueron trasladadas con pronóstico moderado al Hospital Icot Ciudad de Telde, otro menor de 10 años fue conducido al Centro Médico Arnao con heridas de la misma consideración.

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En el dispositivo de emergencia han participado una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico del SUC, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Policía Local, quienes se encargaron de regular el tráfico en la vía y de realizar el correspondiente atestado.EFE

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EFE

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