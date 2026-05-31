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2-1. Ecuador vence a Arabia Saudí con dos asistencias de Yeboah

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Redacción Deportes, 30 may (EFE).- La selección de Ecuador venció este sábado por 2-1 a la de Arabia Saudí en Nueva Jersey con dos notables asistencias de su atacante John Yeboah, un resultado que permite a la Tri ganar confianza con miras a su participación en el Mundial de 2026.

El defensa Jackson Porozo, en el minuto 34, y el centrocampista Anthony Valencia, en el 51, convirtieron los goles del equipo ecuatoriano gracias a las asistencias precisas de Yeboah.

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Sultan Mandash hizo el tanto de los saudíes en el minuto 86.

El combinado sudamericano no contó con figuras como los defensas Piero Hincapié y Willians Pacho, que disputaron este sábado la final de la Liga de Campeones entre el Arsenal y París Saint Germain, respectivamente.

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Pacho enlazó el segundo título tras la conquista de 2025.

Tampoco contó con el portero titular Hernán Galíndez, el defensa Joel Ordóñez, el máximo goleador de la selección Enner Valencia, entre otras figuras.

El atacante Abu Alshamat se perdió la oportunidad para convertir primero en el arco ecuatoriano, pues su disparo desde corta distancia pasó junto al poste derecho.

Luego llegó la respuesta de Antony Valencia, pero su remate débil y hacia el centro del arco permitió que se luciese el portero Mohammed Alowais.

El goleador Salem Aldawsari se perdió una nueva ocasión de gol para Los Halcones Verdes, con un remate flojo que capturó el portero Moisés Ramírez.

El primer tanto de Ecuador llegó ya en el segundo tiempotras un tiro libre cobrado por Yeboah que Porozo desvió a la red.

El mismo Yeboah dio una nueva asistencia para el segundo gol, al dejar en el mano a mano a Valencia con el portero Alowais al que batió con un violento disparo desde corta distancia.

Mandash, que había reemplazado a Abu Alshamat, redujo diferencias tras un veloz ataque por derecha, y desde corta distancia enfiló un fuerte remate que no logró controlar Ramírez.

Mientras Ecuador cerrará su preparación el 7 de junio contra Guatemala en Columbus (Estados Unidos).

Arabia Saudí lo hará el 5 de junio ante Puerto Rico y el 9 frente a Senegal.

La selección de Ecuador fue emparejada en el Grupo E que completan Alemania, Costa de Marfil y Curazao, mientras los Halcones Verdes lo hará en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Uruguay.

Ficha técnica:

2. Ecuador: Moisés Ramírez; José Hurtado (m.46, Ángelo Preciado), Félix Torres, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán (m.90, Fricio Caicedo); Denil Castillo (m.77, Yaimar Medina), Anthony Valencia, Darwin Guagua (m.46, Jordy Alcívar), John Yeboah (m.64, Kendry Páez); Nilson Angulo (m.64, Jhon Mercado) y Jordy Caicedo (m.46, Kevin Rodríguez).

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

1. Arabia Saudí: Mohammed Alowais; Nawaf Bu Washl, Moteb Alharbi (m.83, Hassan Mahbub), Abdulelah Al Amri (m.46, Ali Lajami), Hassan Altambakti (m.46, Nasser Aldawsari); Abdullah Alkhaibari, Mohamed Kanno, Mohammed Abu Alshamat (m.61, Sultan Mandash); Salem Aldawsari (m.64, Khalid Alghannam), Musab Aljuwayr y Feras Albrikan.

Seleccionador: Giorgios Donis.

Gol: 1-0, m.34: Jackson Porozo. 2-0, m.51: Anthony Valencia. 2-1, m.86: Sultan Mandash.

Árbitro: Filipc Dujic, de Canadá, amonestó a Hurtado y Lawgami.

Incidencias: partido amistoso jugado en el estadio Sports Illustrated Stadium, de Harrison (Nueva Jersey). EFE

(foto)

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EFE

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