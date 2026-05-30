Auger Aliassime, remonta camino de octavos donde le espera Tabilo

París, 30 may (EFE).- El canadiense Felix Auger-Aliassime remontó un set en contra frente al estadounidense Brando Nakashima, 5-7, 6-1, 7-6(4) y 7-6(1), para alcanzar los octavos de final de Roland Garros, donde se medirá contra el chileno Alejandro Tabilo.

Será a tercera vez que Auger-Aliassime dispute los octavos en París, ronda que nunca ha superado.

El canadiense, de 25 años, es el cabeza de serie más alto que resta en su lugar del cuadro, tras la eliminación del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo.

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Tabilo, por su parte, jugará los primeros octavos de final de un Grand Slam de su carrera, tras haber derrotado al ídolo francés, el joven Moïse Kouame, de 17 años, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(9). EFE