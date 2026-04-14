Elísabet Benavent publica 'Una niña buena', el romance que celebra lo cotidiano del amor

Madrid, 13 abr (EFE).- La escritora superventas Elísabet Benavent (Valencia, 1984) acaba de publicar su última novela, 'Una niña buena', un libro que plantea a sus lectores que el amor no está en lo imposible, sino en los detalles.

"Esta novela no es un triángulo amoroso entre dos hombres y una mujer, sino que es la historia de una mujer que tiene que decidir si lo que quiere es esa magia idealizada o algo más con lados más prosaicos", ha descrito la autora en una entrevista a EFE.

La historia de amor de este libro no cuenta algo espectacular. No va de declaraciones con bailarines ni de un "eres mía para toda la eternidad", sino de desayunar al lado de una chimenea mientras tu pareja te da los buenos días.

"Voy cumpliendo años y me doy cuenta de que en muchas novelas he romantizado comportamientos que ahora miro atrás y alucino, pero vas aprendiendo, y para mí las grandes muestras de amor pesan mucho menos que esas pequeñas muestras que entretejen la red de seguridad de cariño con una pareja", reflexiona.

La novela cuenta la historia de Júlia, una actriz que después de cinco años de su último proyecto conoce a Germán, el escritor de la última novela de éxito, 'Camino a ninguna parte', y que le deja un mensaje en el bar en el que trabaja: "Creo que te necesito". Júlia retomará su vida como actriz tratando de luchar contra su personalidad complaciente y enfrentándose a un pasado que jamás esperaría reencontrarse en su nuevo set de rodaje.

Este es el libro número 26 de Elísabet Benavent, autora de grandes éxitos como la saga 'Valeria' o 'Un cuento perfecto', pero a día de hoy confiesa sentir aún más vértigo: “Ahora me da más miedo meter la pata y no cumplir con la expectativa del lector".

Para darse cuenta de sus miedos, ha contado con la ayuda de Júlia, la protagonista de su novela, una camarera que protagonizó una de las mejores series adolescentes antes de la pandemia y que ahora vuelve al mundo de la actuación.

"A través de ella me he dado cuenta de que sigo apretándome muchísimo. Estamos empeñadas, sobre todo las mujeres, en señalar constantemente todas aquellas cosas que aún no hemos perfeccionado sin darnos el espacio de aplaudirnos y abrazarnos por todo ese territorio que sí hemos ganado", ha señalado.

Para esta novela, Benavent ha centrado la trama de su personaje en el síndrome de la niña buena, la mujer complaciente que todo lo hace por obtener la validación de su entorno. Y además, lo lleva al mundo del espectáculo, donde ellas están "muy sobreexpuestas".

"En lo audiovisual la mujer está muy condicionada en la mirada externa, pero es algo que nos resuena a todas, porque aunque no lo hayamos mamado desde la cuna y seas muy independiente, a veces el mundo te devuelve que tienes que ser complaciente con los demás y que tus prioridades deben quedarse a la cola para contentar al resto", explica.

Elísabet Benavent ya ha visto varias de sus novelas adaptadas a la televisión: 'Valeria', 'Un cuento perfecto', 'Fuimos canciones' y la próxima serie 'Toda la verdad de mis mentiras', todas producidas por Netfix. De hecho, se sirve de su experiencia y varios de los personajes están inspirados en personas que ha conocido en los rodajes.

La historia se desarrolla en gran parte en León y no se olvida de asuntos de actualidad como la vivienda y la despoblación. "Tenemos un problema brutal con la vivienda y eso está relacionado con la idea de que cuanto más grande la ciudad, mayor éxito vamos a tener. La gran ciudad está muy bien y tiene muchas oportunidades, pero no es la única salida", ha apuntado.

"Siempre he pensado que en la comedia romántica caben muchas cosas. Somos un género menospreciado, pero nos alimentamos de la vida y de lo que hay alrededor. Por eso somos importantes", ha concluido. EFE

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