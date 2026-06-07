Espana agencias

Primer dato de participación en las elecciones del Real Madrid: el 16,8% a las 13.00 horas

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jun (EFE).- El Real Madrid facilitó este domingo el primer dato de participación de las elecciones a presidente entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, que indica que a las 13.00, cuatro horas después de abrirse las urnas, habían depositado la papeleta 12.651 socios, lo que supone un 16,82 por ciento del total con derecho a voto.

El club blanco, mediante un comunicado, facilitó este dato sobre el desarrollo de la jornada electoral, en la que las 60 urnas instaladas en el pabellón de baloncesto en la Ciudad Deportiva de Valdebebas permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

25-24: Taibo da el decimocuarto título liguero al VRAC

Infobae

Prueba real tras los experimentos

Infobae

La bendición papal de la Torre de Jesús culmina la obra más simbólica de Gaudí

Infobae

La candidatura de Riquelme se queja de que el club le pidiera salir de Valdebebas

Infobae

El Melilla Torreblanca golea al STV Roldán en el primer partido de semifinales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

Las familias hacen malabares entre campamentos, escasos días libres y “depender de una red familiar que no siempre existe” para poder conciliar en verano

Así cotizan y cobran la pensión los sacerdotes, monjas y otros religiosos en España: del RETA al Régimen General de la Seguridad Social

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

DEPORTES

Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

El puño en alto de Riquelme o el baño de masas de Florentino: los candidatos a la presidencia del Real Madrid votan en las urnas

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

Cómo los audios de Florentino sentenciaron sus apoyos: las “estafas” y “zoquetes” se unen a la candidatura de Riquelme

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador