Primer dato de participación en las elecciones del Real Madrid: el 16,8% a las 13.00 horas

Madrid, 7 jun (EFE).- El Real Madrid facilitó este domingo el primer dato de participación de las elecciones a presidente entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, que indica que a las 13.00, cuatro horas después de abrirse las urnas, habían depositado la papeleta 12.651 socios, lo que supone un 16,82 por ciento del total con derecho a voto.
El club blanco, mediante un comunicado, facilitó este dato sobre el desarrollo de la jornada electoral, en la que las 60 urnas instaladas en el pabellón de baloncesto en la Ciudad Deportiva de Valdebebas permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas. EFE
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