Pradales pide no permitir que se use a la Ertzaintza "por quienes no han creído en ella ni por quienes la han combatido"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que la sociedad vasca no permitirá la "instrumentalización y uso político" de la Ertzaintza ni por parte de " quienes no han creído nunca" en ella "ni por quienes la han combatido". Además, se ha dirigido a los ertzainas para advertirles de que "no basta con cumplir órdenes" sino que "es fundamental el autocontrol, criterio propio y sentido de la justicia".

Pradales ha presidido este domingo, en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, el acto anual de entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial y de homenaje a agentes fallecidos en servicio y asesinados por ETA, junto al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

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El presidente vasco ha abierto su intervención recordando que este año se cumple el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco, que firmó la declaración para la creación de la policía vasca "para proteger al país y a sus ciudadanos". También ha apuntado que medio siglo después, hace 30 años, Montxo Doral -de 36 años, casado y con tres hijos- fue asesinado por ETA.

"Hoy, recordamos a esas personas. Rendimos homenaje a todas y todos los ertzainas fallecidos en acto de servicio, en defensa de Euskadi, la democracia y la libertad. A las víctimas del totalitarismo franquista y a las del terrorismo de ETA", ha manifestado.

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Ha tenido también un recuerdo para los cinco policías forales fallecidos este pasado miércoles en la A-8, cuando se dirigían a Iurreta a un encuentro junto a la Ertzaintza y que "degraciadamente, no lograron llegar".

Imanol Pradales ha defendido que la policía y la sociedad transitan "por una misma carretera de doble sentido". "La sociedad vasca os ha encomendado una gran responsabilidad: garantizar su seguridad. No basta con cumplir órdenes. Es fundamental tener criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia. Es decir, guiarse por la guía ética y deontológica que siempre ha caracterizado a este cuerpo", ha manifestado.

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No obstante, ha advertido de que "al igual que la sociedad vasca exige" a los ertzainas, "se autoimpone también una obligación: defender a su policía y creer en ella".

Por ello, se ha mostrado convencido de que la sociedad vasca "no va a permitir nunca la instrumentalización de la Ertzaintza, que se utilice como arma política, ni por unos ni por otros". "Ni por los que jamás han creído en una policía vasca, ni por aquellos que la han combatido y despreciado durante décadas, en contra de una convivencia pacífica", ha precisado.

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"APOYO SOCIAL"

Imanol Pradales ha garantizado a los ertzainas el apoyo social, a la vez que les ha recordado que "que la misma sociedad vasca que confía" el la Policía vasca "es y será siempre exigente" con su trabajo y actuaciones.

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El Lehendakari ha citado valores como la "valentía, trabajo en equipo, generosidad y compromiso" para definir a los ertzainas, juezas, policías nacionales y municipales que han "tomado el testigo".

De esta forma, ha citado a los premiados con "distintivo azul" a Silvia Martín, Julio Pavón, Manuel González y Xabier Garagarza; a los que han recogido las once medallas con distintivo blanco: Francisco Javier Gómez, Iñigo Huerta, Borja Zuluaga, José Ramón Ruiz, Luis Ángel Sanz, Eduardo Pereda, María Gutiérrez, Pablo Echaide, Carlos Montoro, Jesús Manuel Menchaca y Janire Melendre y a los que han recibido tres medallas con distintivo verde: Miguel Ángel Beldarrain, Ricardo Herboso y Luis ángel Barreras.

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Según ha defendido, todos ellos son "el ejemplo de servicio público, diligencia en el cumplimiento del deber y valentía", al haber salvado vidas en rescates, evitado robos, agresiones sexuales, suicidios o tráfico de drogas, realizar "investigaciones y atestados impecables". "Habéis dedicado toda vuestra vida a mejorar la excelencia de la Ertzaintza. O, sin pertenecer a ella, habéis destacado por vuestro talante colaborador", ha dicho.

El lehendakari ha tenido unas palabras para el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, de quien ha elogiado su "trayectoria, el compromiso y el servicio". "Esta será su última ceremonia de reconocimiento en funciones", ha apuntado.

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