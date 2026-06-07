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València vive su Corpus de los 700 años, con la cabalgata, la mascletà y la procesión

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Valéncia, 7 jun (EFE).- València vive este domingo un Corpus Christie muy especial, ya que se conmemoran los 700 años de la fiesta grande de la ciudad, la 'Festa grossa', que ha empezado con una misa en la catedral, a la que ha seguido al mediodía la 'Cavalcada del convit', tras lo que habrá una mascletà y por la tarde la procesión general.

Los actos del Corpus conviven este año con la acampada que un grupo de docentes inició el pasado lunes por la noche en la Plaza de la Virgen en apoyo a la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública valenciana, quienes movieron las tiendas de campaña a un lateral de la plaza para no entorpecer el desarrollo de la festividad.

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Considerada una de las celebraciones más antiguas de España, el Corpus Christi de València ha conservado a lo largo de los siglos elementos patrimoniales únicos, como los carros monumentales de las Rocas, la 'Cavalcada del Convit', la 'dança de la Moma i els Momos', 'els Gegants i Cabuts', 'els Cirialots', los personajes bíblicos o la Procesión general.

La 'cavalcada del convit' nació como una invitación de los jurados de la ciudad, a las autoridades y al pueblo para que asistieran a la solemne procesión del Corpus Christi e incluye la danza de 'La Moma i els Momos', una figura vestida completamente de blanco que representa el triunfo de la virtud sobre los siete pecados capitales.

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La procesión de esta tarde, en la que desfila la que está considerada como la custodia más grande del mundo, incluirá novedades como siete monumentos florales diseñados por el gremio de floristas de la Comunitat Valenciana, que se han instalado a lo largo del recorrido, junto a los que actuarán siete coros, especialmente al paso de la custodia.

La fachada de la Basílica de la Mare de Déu exhibe el tradicional tapiz floral, en el que se han utilizado 180 kilos de flor y que este año recrea algunos de los símbolos más representativos de esta celebración, como el cáliz y dos de los personajes más característicos, la Moma y un Cirialot, y también aparecen las Torres de Serrans, el Micalet o el escudo de la ciudad .

 El Corpus Christi de València ha iniciado los trámites para obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional e impulsa iniciativas para avanzar hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. EFE

(foto)

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