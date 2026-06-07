Convocan una manifestación de protesta contra la masificación turística en Mallorca

Palma, 7 jun (EFE).- La plataforma ciudadana 'Menys turisme més vida' ha lanzado este domingo un llamamiento a colapsar las calles el 26 de julio, a partir de las 19 horas, para protestar porque "Mallorca está al límite y, un año más, todo apunta a que habrá aumentos del número de visitantes".

El coste de vida y los beneficios empresariales por el turismo también se incrementarán, en detrimento de las condiciones de vida de la clase trabajadora de la isla, han denunciado este domingo los portavoces de la plataforma en una rueda de prensa en las escaleras de la Catedral para convocar la protesta, la tercera que organizan.

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Denuncian en un comunicado que el malestar con el turismo en la isla "ya no se concentra únicamente en los meses de verano" y se extiende todo el año, con saturación de los servicios públicos, crisis de acceso a la vivienda, colapso de las infraestructuras y "una dificultad creciente para construir un proyecto de vida en Mallorca".

La plataforma, que agrupa a 53 entidades cívicas, conservacionistas, sindicatos y asociaciones culturales y vecinales, ha incidido en que estos problemas "ya no son episodios puntuales, sino consecuencia directa de un modelo económico que ha convertido el crecimiento turístico en un objetivo en sí mismo".

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Después de dos manifestaciones multitudinarias en las que decenas de miles de personas exigiendo un cambio de modelo los dos veranos pasados, alertan de que "aquellas demandas no solo no han sido escuchadas, sino que la situación no ha hecho más que agravarse".

Culpan a los gobiernos de Llorenç Galmés, Marga Prohens y Pedro Sánchez, en el Consell de Mallorca, el Govern balear y el Gobierno central, de "seguir apostando por el crecimiento turístico, la promoción y la desregulación para favorecer los intereses económicos mientras la población residente sufre una crisis de vivienda sin precedentes y una degradación progresiva de sus condiciones de vida".

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La plataforma asegura que en Baleares hay más de 100.000 viviendas vacías y otras 100.000 que sólo tienen un uso estacional o turístico y que "turistas y 'expats' compran y se alojan en viviendas de lujo donde derrochan los recursos, mientras las personas que trabajan en el sector turístico se ven obligadas a vivir en autocaravanas, tiendas de campaña o chabolas sin agua y ni luz".

Insisten en que Mallorca vive "una situación de saturación permanente" y auguran que este verano volverán a evidenciarse los límites de un modelo económico que "genera expulsión, precariedad y dependencia".

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Ponen como ejemplo que el eclipse del próximo 12 de agosto "ha sido incorporado a la maquinaria promocional de la industria turística como una oportunidad de negocio".

'Menys turisme més vida' cuestiona por "insuficiente" la limitación de entrada de vehículos anunciada esta semana por el Consell de Mallorca, que tildan de "política vacía" y reivindican "pasos firmes hacia el decrecimiento turístico".

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Insisten en que Mallorca "está al límite ecológico, territorial y social, de presión humana y al límite de la capacidad de resistencia de su población".

"No nos resignamos a ser expulsados ​​de nuestra propia isla", concluyen y animan a "aumentar la combatividad en la lucha contra la turistificación" en las calles, empezando por la protesta del 26 de julio.EFE

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