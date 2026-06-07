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Esteban critica que el PP pida el apoyo del PNV a una moción mientras abre el camino a Vox

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Galdakao (Bizkaia), 7 jun (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha criticado que el Partido Popular reclame responsabilidad a la formación jeltzale para apoyar una moción de censura mientras "abren el camino" a Vox y "les dan parcelas de poder".

"¿Eso es responsabilidad de un partido democrático y medianamente centrado, como dicen ellos que son?", se ha preguntado Esteban en un acto político celebrado este domingo en la localidad vizcaína de Galdakao.

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Durante su intervención, el líder jeltzale también ha reprochado la "ley del silencio" impuesta por EH Bildu tanto en los ayuntamientos que gobierna como en Madrid, donde, con la "excusa" del "mandato antifascita", no han realizado "ni una crítica" ni han mostrado "preocupación" por las supuestas tramas que afectan al PSOE y al Gobierno.

"Menos antifascismo de mitin y más gestión de país", ha reclamado Esteban a la formación que lidera Arnaldo Otegi. EFE

(foto)

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