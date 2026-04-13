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Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias al secretario de Facua

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Sevilla, 13 abr (EFE).- Una jueza de Sevilla ha procesado a Vito Quiles por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, acuerda que continúe la tramitación de las diligencias abiertas por los trámites de procedimiento abreviado.

Por ello, la magistrada da traslado a las partes para que formulen escrito de acusación, para la apertura de juicio, o bien pidan el archivo de la causa, en la que señala la responsabilidad civil subsidiaria de EDA TV.

La juez explica en su resolución que, del conjunto de diligencias instructoras y del conjunto de mensajes y videos que Quiles publicó en su momento sobre Rubén Sánchez, "resultan claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar" al representante de Facua.

"Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legitima, no amparadas por la libertad de expresión", indica el auto, que explica que esta no otorga el derecho a la ofensa.

"Ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar, sin mas sustento que el ánimo de denostar al querellante, que Facua tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados", añade la resolución judicial.

La jueza cree que el conjunto de mensajes y videos es "intolerable al deber ético y profesional del periodismo" y que está "desamparado" por el derecho a la libertad de expresión, de ahí que crea que los hechos revisten indiciariamente caracteres de injurias y calumnias delictivas.

En un vídeo publicado este lunes en su canal de YouTube, Rubén Sánchez ha mostrado su "gran satisfacción" ante el contenido del auto, que ha calificado de "demoledor".

En su declaración judicial, según informaron en su momento a EFE fuentes cercanas al caso, Quiles enmarcó, por su parte, todo lo que dijo sobre Sánchez en el contexto de posibles diferencias ideológicas entre ambos dentro de su derecho como periodista.

Vito Quiles, que fue de número 57 en la lista de los comicios europeos de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), con la que colaboró durante la campaña electoral en labores de comunicación, aseguró también en su momento a EFE que la denuncia presentada contra él por Rubén Sánchez era "falsa". EFE

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