Fonseca, de 19 años, tumba a Djokovic al remontarle dos sets y hace historia

París, 29 may (EFE).- El brasileño Joao Fonseca, de 19 años, hizo lo impensable, remontó dos sets a Novak Djokovic, leyenda en activo del tenis mundial, de 39 años y con 24 'grandes', y se clasificó este viernes para los octavos de final de Roland Garros tras tumbar al serbio por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 en medio de un sofocante calor y después de casi cinco horas de batalla.
Fonseca, número 30 del mundo, desafiará en octavos de final al ganador del cruce entre el estadounidense Tommy Paul y el noruego Casper Ruud. EFE
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