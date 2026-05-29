Diego Ocampo: "Estoy muy orgulloso del partido que ha hecho el equipo ante el Real Madrid"

Manresa (Barcelona), 29 may (EFE).- El técnico del Baxi Manresa, Diego Ocampo, remarcó que está "muy orgulloso del partido hecho por el equipo ante el Real Madrid", en la victoria de los suyos ante el conjunto blanco por 94-87.

"Hemos sabido sufrir muy bien, porque llegábamos muy justos en el apartado físico, y estoy muy contento por la mejoría del equipo en el tramo final de temporada", destacó.

"Absolutamente todos los jugadores que estaban disponible han dado un paso adelante en el final de temporada, lo que ha provocado que el equipo sea mejor y más competitivo", añadió.

Por último, Ocampo habló del hecho de ganar al Real Madrid en casa 28 años después: "Es algo increíble, algo que no pasaba desde 1998 con Luís Casimiro en el banquillo". EFE

jvs/fa/ism