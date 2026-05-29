El Real Madrid no comparece ante los medios tras la derrota en Manresa

Manresa (Barcelona), 29 may (EFE).- Ningún representante del Real Madrid compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación tras la derrota en la pista del Baxi Manresa por 94-87, la quinta consecutiva en la Liga Endesa antes del 'play-off'.

La expedición madridista abandonó rápidamente el Nou Congost al acabar el encuentro y nadie ofreció declaraciones tras un duelo algo caliente con las descalificaciones del pívot Ömer Yurtseven y del técnico Sergio Scariolo.

De esta forma, el Real Madrid ya se dirige a la capital para preparar la eliminatoria de cuartos de final ante un rival aún por determinar que podrá ser La Laguna Tenerife, Surne Bilbao Basket o Unicaja Málaga, según queden los resultados de los partidos que empezaron este viernes a las 20:30h CET. EFE

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