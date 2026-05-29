Suiza le devuelve el 3-0 a España en el amistoso femenino disputado en Lorca

Lorca, 29 may (EFE).- La selección española femenina absoluta de voleibol perdió por 0-3 ante la de Suiza con parcial de 17-25, 17-25 y 19-25 en el segundo partido amistoso disputado en la Comunidad de Murcia, éste en el pabellón Felipe VI de Lorca, y cerró con algunas dudas este enfrentamiento bilateral que le sirve al combinado dirigido por Pascual Saurín como rodaje para sus próximos eventos internacionales.

El objetivo es llegar bien a la Liga Europea, que afrontará a partir de la próxima semana en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz frente a Bosnia Herzegovina; y posteriormente al Campeonato de Europa, a disputar durante el mes de agosto en Bakú, capital Azerbaiyán, y lo cierto es que el test de esta tarde no fue del todo satisfactorio.

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El primer set de este nuevo choque fue dominado de salida por las suizas, que anotaron los tres primeros puntos para el 0-3 y luego estiraron su ventaja. Con el 4-9 llegó el tiempo muerto pedido por Saurín pero la reacción de las suyas seguía sin producirse y, de hecho, las helvéticas dispusieron de ocho tantos de renta en varias ocasiones (4-12 y 6-14 y 7-15). Esa respuesta demandada por el técnico de Abanilla acabó llegando y de ahí que se estrecharan los guarismos (16-18).

Las españolas iban claramente a más pero continuaban a remolque y un par de errores propiciaron que las helvéticas volvieran a abrir brecha para llevarse la primera manga con un parcial final de 1-7 para el 17-25 con el que comenzaron mandando en el encuentro.

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En el segundo set se fueron sucediendo los empates hasta el 6-6 pero a partir de ahí volvió a ser el combinado suizo el que, con las ideas muy claras, mostró más acierto y dispuso de un 11-20 y de un 12-21 que eran tremendamente favorables a sus intereses.El 0-2 en cuanto a sets también cayó con otro 17-25.

El tercer parcial transcurrió bajos parámetros parecidos. Hubo igualdad hasta el 11-11 pero hasta ahí. Un parcial de 1-6 terminó de encarrilar el triunfo alpino. El 12-17 fue casi la sentencia que llegó con las de Lauren Bertolacci muy por encima también en ese set, que se saldó con un 19-25. La victoria se la quedaron las visitantes tras una hora y cuarto de disputa.

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Toda la superioridad mostrada por España sobre Suiza este jueves en el partido disputado en el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos, en el municipio murciano de Los Alcázares, fue justo al revés. Veinticuatro horas antes se habían impuesto las locales por 3-0 con parciales de 25-17, 25-19 y 25-20 y, dado que se trataba de rodarse, se jugó un cuarto set, ya fuera de oficialidad, y que se llevaron las centroeropeas por 20-25. Eso les pudo dar la moral que necesitaban y con la que sí que jugaron este viernes para imponerse por la vía rápida.

El intrascendente cuarto set, pactado por ambos entrenadores en el caso de que el choque registrara un 3-0 o un 0-3, también se disputó en Lorca y fue ganado por España por 25-21, un premio menor tras un encuentro flojo por su parte. EFE

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