Sinner destrona a Alcaraz

Santiago Aparicio

Madrid, 3 abr (EFE).- Jannik Sinner destronó a Carlos Alcaraz. El italiano, disparado por una racha de éxitos increíble, arrebató al español la corona del Masters 1000 de Montecarlo y también le apartó del dominio en la clasificación mundial que pasa desde este lunes a ser cosa suya.

El jugador de San Cándido de 24 años se adentra en su semana 67 como número uno del mundo. Había acumulado 66. Como Alcaraz, que llevaba veintidós consecutivas desde que asaltó la cima otra vez el 3 de noviembre pasado. Ahora, ha puesto provisionalmente fin a su reinado.

"Voy a perder el número uno", advirtió Alcaraz tras debutar sobre la arcilla monegasca el pasado martes a pesar de ganar al argentino Sebastian Báez, en la segunda ronda. "Voy a perderlo en algún momento para ser honesto. No se si será en este torneo o en el siguiente", dijo el murciano consciente de todo lo que defendía en el recorrido por la superficie de tierra en relación a Sinner.

Y es que el transalpino no defiende nada hasta el Masters 1000 de Roma. En el 2025 no jugó nada sobre arcilla tras la suspensión por dopaje. Así, todo lo que ha sumado, los tres Masters 1000 seguidos que ha conquistado, han nutrido su puntuación, sus números en la tabla.

Era consciente de eso Alcaraz, obligado a defender el máximo en Montecarlo, en Roma y en Roland Garros. En Barcelona, donde juega esta semana, llegó a la final. Fue ahí, ante el danés Holger Rune, ante el que cosechó su única derrota en polvo de ladrillo ese año. En el Masters 1000 de Madrid, en la Caja Mágica, no jugó por lesión.

En cualquier caso, la presencia de Sinner ha devuelto al circuito el pulso entre los dos mejores tenistas del planeta. Montecarlo fue el primer capítulo de los numerosos mano a mano que esperan en lo que va de 2026. Las eliminaciones prematuras de Indian Wells y Miami del español frustraron un encuentro más temprano. Igual que la derrota del italiano en la semifinal del primer Grand Slam, ante el serbio Novak Djokovic, que frustró un duelo entre el número uno y el dos por el título de Melbourne que conquistó el de El Palmar y que le supuso redondear, a sus 22 años, el Grand Slam.

Pero desde que perdió en los cuartos de final de Doha ante el checo Jakub Mensik, la segunda del curso después de la que sufrió con Djokovic en Australia, Sinner lo ha ganado todo. Y con autoridad. El único jugador que presume de tres títulos en lo que va de curso -los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Montecarlo-, está disparado. Cuenta sus partidos por triunfos. Acumula ya una racha de veintidós seguidas en eventos de este rango, desde que ganó en París el pasado año junto con los dos de Florida a principio de temporada y que se unen al del domingo, en el Principado.

Montecarlo ha sido el título más importante sobre arcilla para Sinner. "Volver al número uno significa mucho para mi aunque al mismo tiempo, como digo, es secundario. Estoy muy feliz de ganar al menos un gran trofeo en esta superficie. No lo había conseguido antes, así que significa mucho para mi", dijo Sinner al que solo le quedan dos Masters 1000 y un Grand Slam para completar su colección de trofeos. Los torneos de Madrid y Roma y Roland Garros, todo en arcilla.

El italiano, ganador de cuatro grandes -dos Abiertos de Australia, un Abierto de Estados Unidos y un Wimbledon-, se ha unido a Novak Djokovic como los únicos que han ganado los tres primeros Masters 1000 de la temporada y se añaden a Rafa Nadal como los únicos en sumar cuatro eventos de este nivel de forma consecutiva.

En sus veintidós victorias el transalpino ha aplastado. Acumula 44 sets ganados y solo uno perdido, contra el checo Tomas Machac, en la tercera ronda de Montecarlo. El resto de compromisos, incluida la final con Alcaraz, en solo dos mangas.

El segundo triunfo en arcilla sobre Alcaraz, tras el de Umag en el 2022, supone el séptimo en diecisiete duelos contra el murciano. El segundo seguido después del que logró en el 2025, en las Finales ATP.

Presume Sinner ahora de veintisiete títulos individuales en su carrera. Además de los cuatro majors, suma ocho Masters 1000 y dos de las Finales ATP.

FIN A LA RACHA DE ALCARAZ

La derrota sufrida en la final de Montecarlo dejó a Carlos Alcaraz fuera de la cima del ránking y puso fin a una racha de diecisiete victorias seguidas en tierra.

Alcaraz, de 22 años, lidera aún el historial de enfrentamientos directos aunque sufrió su séptimo partido perdido, el segundo en tierra de seis jugados. No pudo alargar su dominio el murciano la autoridad en polvo de ladrillo, ni acentuar psicológicamente la superioridad y el golpe de solvencia que ya propinó a su rival en la final de Roland Garros cuando remontó una desventaja de dos mangas.

El murciano, que se quedó sin convertirse en el séptimo jugador en ganar títulos consecutivos en Montecarlo tras vencer a Musetti en la final del año pasado y de unirse a su compatriota Nadal como los únicos hombres en ganar 9 títulos en sus primeras 10 finales de ATP Masters 1000, puede recuperar el número uno esta semana si gana en Barcelona.

La igualdad es absoluta entre ambos. Ganador del Abierto de Australia y en Doha en lo que va de curso, acumula el jugador de El Palmar de veintiséis trofeos, siete del Grand Slam y ocho Masters 1000, categoría en la que ante Sinner, en Montecarlo, sufrió su segunda derrota. La otra fue en Cincinnati, en el 2023, frente a Djokovic.

El mano a mano entre Sinner y Alcaraz acaba de arrancar. Esperan Madrid, Roma y Roland Garros, con ambos como aspirantes. Después, todo lo demás. EFE