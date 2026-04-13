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Moncloa, indignada por el auto contra Begoña Gómez con frases "impropias de la democracia"

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Madrid, 13 abr (EFE).- El Gobierno ha expresado este lunes su indignación por el auto emitido por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, y por algunas de las expresiones contenidas en el mismo que consideran que son "impropias de la democracia, las instituciones y la separación de poderes".

Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa en la que se encuentra incursa y ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Fuentes de Moncloa han señalado a EFE que no es casual que el juez haya decidido emitir este auto cuando la esposa de Sánchez se encuentra acompañando a su marido en viaje oficial a China.

Recuerdan al respecto que en otras ocasiones en las que también ha viajado Gómez acompañando junto a su esposo fuera de España, Peinado ha adoptado decisiones en relación con esta causa, como ocurrió en desplazamientos a Nueva York, Brasil o la India.

Pero más allá de esa forma de actuar, muestran su rechazo a algunas de las frases del auto.

En concreto, el párrafo que señala que "las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal".

Las fuentes citadas califican de "lamentable" ese párrafo y recalcan que es impropio de la democracia, y también de sus instituciones y de la separación de poderes. EFE

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