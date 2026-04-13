La educación de 0 a 3 años: un ciclo no obligatorio pero con ratios disparadas en el aula

Madrid, 13 abr (EFE).- La mayoría de las comunidades autónomas han abierto estos días los plazos de preinscripción en las escuelas infantiles, un ciclo de 0 a 3 años que no es obligatorio pero cuyos ratios en las aulas se han disparado en los últimos años y ha provocado que estas profesionales se pongan en guardia y urjan legislar y mejorar sus condiciones laborales.

En total hay unos 11.330 centros que imparten primer ciclo de Educación Primaria -2.034 más que en el curso 2013-2014- y de ellos cerca de 6.000 son públicos y unos 5.400 privados. La tasa de escolarización se sitúa casi en el 56 % de esta población.

Con estos datos, miles de profesionales de Madrid y Barcelona han salido a las calles para reclamar mejoras en sus salarios y en sus condiciones de trabajo, muy diferenciadas según centros y comunidades autónomas.

En este sentido la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que ha convocado una huelga indefinida en Madrid desde hace una semana, lamenta la falta de homogeneidad territorial ya que mientras en centros de gestión pública los salarios pueden llegar a los 1.700 euros, en el resto se puede cobrar el salario mínimo.

Los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes reflejan que España tiene uno de los índices de escolarización de 0 a 3 años más altos de la Unión Europea, superando el objetivo comunitario del 45 %, marcado para 2030, y muy por encima de la media de los 27, que se sitúa en el 37,5 %.

La escolarización del primer ciclo de Infantil se situó en el curso 2024-2025 en una tasa del 97 % en los 3 años, del 73 % en los 2 años y del 53,5 % en 1 año.

El curso pasado se matricularon 491.307 alumnos, 7.251 más que el anterior y cerca del 54 % del alumnado de primer ciclo esta escolarizado en centros públicos, el 18 % en centros concertados y el 29 % en privados.

Ante las elevadas tasas de escolarización las educadoras denuncian aulas con catorce niños y niñas de 1 a 2 años o de hasta 20 criaturas de 2 a 3 años por profesional.

La normativa vigente establece en aulas con menores de 1 año, un máximo de 8 niños; de 1 a 2 años, entre 10 y 14 niños; y de 2 a 3 años, entre 16 y 20 niñas o niños por unidad.

Bajar las ratios máximas es la principal reivindicación de estas profesionales después de que se ha pasado de una escolarización del 35 % en 2017 al 55,8 % actual.

Y aunque el Gobierno ha creado 60.000 plazas desde el curso 2017-2018 con una inversión de 670 millones de euros, recuerda que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias para legislar y mejorar las condiciones de estas trabajadoras.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más niños y niñas menores de 3 años tiene escolarizados, con cerca de 108.258 en el curso 2023-2024, seguida de Madrid (87.187), Cataluña (75.103), Comunidad Valenciana (49.790), Galicia (26.797) y País Vasco (25.567).

La Plataforma de Escuelas Infantiles pide que el primer ciclo de Educación Infantil se incluya en la nueva ley que regulará ratios y horas lectivas en la enseñanza obligatoria no universitaria.

Las recomendaciones de la Unión Europea señalan niveles de 3 bebés por educadora, 5 criaturas de 1 a 2 años por educadora, y 6 criaturas de 2 a 3 años por profesional.

Fuentes del Ministerio de Educación señalan a EFE que la ministra, Milagros Tolón, se ha comprometido a estudiar las demandas de estos colectivos así como a mantener reuniones de trabajo y "avanzar en dar respuesta a sus necesidades".

Según la plataforma les ha revelado que se podría aprobar una disposición adicional en la Lomloe para la etapa de 0-3 años.

De momento en el Congreso hay una proposición no de ley registrada por PSOE, Sumar y Podemos que insta a aprobar un marco estatal que garantice condiciones educativas homogéneas.

"En numerosos territorios, la prestación del servicio se realiza a través de modelos de externalización que priorizan el coste económico por encima de la calidad educativa", señala el texto de la propuesta, que pide también la regulación de profesionales especializados y una pareja educativa en las aulas para garantizar la atención individualizada.

Un calendario laboral igual que el resto de las etapas educativas, horas no lectivas para todo el trabajo pedagógico y burocrático igual al de las docentes de 3 a 6 años, o convocar oposiciones por méritos en los que se valore la experiencia y los años trabajados en escuelas de gestión indirectas, son otros reclamos.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8012691356)