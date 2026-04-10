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Piden 7 años de cárcel por dejar parapléjico a un hombre tras el violento asalto a su casa en Ciempozuelos (Madrid)

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La Fiscalía de Madrid solicita penas de hasta siete años de prisión para tres acusados de dejar parapléjico a un hombre tras dispararle hasta en cinco ocasiones durante un violento asalto a su vivienda en Ciempozuelos, en julio de 2023.

La víctima, que logró sobrevivir gracias a una rápida intervención médica, sufrió lesiones de extrema gravedad que le han obligado a desplazarse en silla de ruedas de forma permanente.

El juicio se celebrará con jurado popular el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid. Los procesados se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión por delitos de homicidio en grado de tentativa, allanamiento de morada, tenencia ilícita de armas y un delito leve de ocupación de inmueble.

La Fiscalía reclama que C. A. R., el hombre que efectuó los disparos, indemnice a la víctima con más de 500.000 euros por lesiones, secuelas, daños morales y perjuicios económicos, cantidad que podría incrementarse en función de los gastos futuros derivados de su situación médica.

Según el fiscal, el 11 de julio de 2023, sobre las 18:30 horas, H. M. M. S. y S. U. R. B. acudieron al domicilio donde residía C. A. R. Tras llamar a la puerta, accedieron a la vivienda por la fuerza, pese a la oposición del morador.

Una vez en el interior, S. U. R. B. sujetó a C. A. R. por el cuello mientras H. M. M. S. le encañonaba con un arma de fuego. En el transcurso del forcejeo, C. A. R. logró hacerse con el arma y efectuó hasta cinco disparos contra H. M. M. S., alcanzándole uno de ellos en el torso.

La víctima resultó gravemente herida, con lesiones de extrema gravedad que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas y un largo periodo de hospitalización. Finalmente sobrevivió, aunque ha quedado con secuelas permanentes, entre ellas una paraplejia que le obliga a desplazarse en silla de ruedas.

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