El líder Paul Seixas gana la etapa reina en Eibar y sentencia la Itzulia

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon), líder de la Itzulia, se impuso este viernes en la etapa reina de la ronda vasca, un recorrido de 176,2 kilómetros con salida y llegada en Eibar y ocho cotas puntuables.

Seixas sumó su tercera victoria tras superar al sprint al alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) y dejó sentenciada a su favor la carrera a falta de la última etapa que se disputará el sábado. EFE

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