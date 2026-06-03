La industria de la defensa sufre escasez de talento pese a pagar salarios de 80.000 euros

Barcelona, 3 jun (EFE).- La industria española de la defensa se enfrenta a una creciente escasez de talento especializado pese a ofrecer salarios medios superiores a los 80.000 euros brutos anuales, más del doble que en el sector servicios, según un informe presentado este miércoles por UGT FICA en el marco del Observatorio del Metal celebrado en Manresa (Barcelona).

El estudio, titulado 'Diagnóstico del sector industrial de la defensa y seguridad en España', sitúa a este ámbito como uno de los principales polos de empleo industrial del país, que genera unos 36.000 puestos de trabajo directos, 37.000 indirectos y 15.000 inducidos, vinculados a actividades como la aeronáutica, el espacio, la electrónica, la ciberdefensa, la simulación y los sistemas satelitales.

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El informe ha sido presentado durante el Observatorio del Metal organizado por la Fundación del Metal para la Formación (FMF), integrada por la patronal Confemetal y los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria.

Según el documento, el crecimiento de la industria de la defensa está impulsado por el aumento de la inversión militar a escala internacional, la búsqueda de una mayor autonomía estratégica europea y la creciente demanda de tecnologías avanzadas.

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Señala al mismo tiempo que ese escenario está elevando la demanda de ingenieros, especialistas digitales y profesionales de disciplinas STEM, en un contexto en el que las empresas españolas compiten con grandes grupos industriales europeos para captar talento cualificado.

El conjunto del sector del metal calcula que deberá cubrir hasta 350.000 puestos de trabajo en los próximos años, en parte por la jubilación de cerca de 240.000 trabajadores durante la próxima década.

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En ese contexto, el informe advierte de que "el crecimiento de la industria empieza a chocar con una creciente escasez de talento especializado".

Mientras que la presencia de mujeres en la industria manufacturera se sitúa en torno al 28 %, en el sector de la defensa desciende al 20,6 %, casi ocho puntos menos. EFE

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