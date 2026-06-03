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Leire Díez ofreció a Villarejo un pacto con la Fiscalía: "Te va a recibir el FGE"

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(Actualiza la NA3273 con nuevos datos que obran en el sumario)

Madrid, 3 jun (EFE).- La exmilitante socialista Leire Díez ofreció a José Manuel Villarejo explorar un pacto con la Fiscalía: esperaba obtener a cambio información sobre el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena e incluso aludió a la posibilidad de que el letrado del comisario mantuviera una reunión con quien en ese momento era fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

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"Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho", escribió Leire Díez en un mensaje al letrado de Villarejo, Antonio García Cabrera, el 18 de febrero de 2025, según se señala en un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EFE este miércoles y que es parte del sumario del caso Leire Díez que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Díez también ofreció un pacto con la Fiscalía al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, uno de los acusados del caso Kitchen, sobre una presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015. Mantuvieron dos reuniones cuya grabación intervino la Guardia Civil en un ordenador de la exmilitante.

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En un documento guardado en su portátil, Díez relacionaba ambas acciones con los obstáculos que suponía el Tribunal Supremo para "culminar con éxito el tema de la amnistía", pues a raíz de estos acuerdos esperaba hacerse con documentación de Villarejo y sobre todo con la que afectaba al Alto Tribunal y en concreto a "jueces y fiscales".

En otro archivo, titulado con una fecha, el 16 de enero de 2025, y el nombre 'Estado de situación', hablaba de un pacto alcanzado por Villarejo, por el que a cambio facilitaría "audios y pagos" que involucrarían supuestamente a Marchena, el "papel del PP" y de la cúpula del Gobierno en la "policía patriótica" e incluso información sobre el líder del PP Alberto Núñez Feijóo; en concreto, respecto a una supuesta compra de las elecciones gallegas de 2012.

"Las grabaciones pendientes de entrega son realmente explosivas", apuntaba este documento.

También hallaron en poder de la exmilitante del PSOE la fotografía de un documento llamado 'Acuerdo V', que alude a un cliente no identificado -según los investigadores, previsiblemente Villarejo-, el cual debería acudir a una reunión de la propia Leire - "la que manda"- con la Fiscalía para alcanzar un pacto que implicaría no volver a entrar en prisión y asumir una multa económica.

A cambio, el mencionado cliente debería facilitar información sobre, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o dos acusados en el caso Kitchen: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y colaborar con audios, correos y "documentos comprometidos" sobre asuntos relacionados con el PSOE, especialmente en Andalucía, con Podemos, la operación Cataluña o el BBVA.

Los investigadores recogen además cómo Leire Díez instó al abogado de Villarejo a contactar con el fiscal que lleva el caso del comisario, César de Rivas, y cómo este letrado comunicó a la exmilitante del PSOE la negativa de este funcionario a alcanzar un pacto.

Los investigadores consideran que Leire Díez se refería a estas conversaciones como la negociación con "boinas", en referencia al excomisario.

Además, destacan que en los pactos que ofrecía siempre hablaba de la Fiscalía y han encontrado mensajes suyos con otros investigados referidos a reuniones en la Fiscalía General, considerando que al menos se produjo una en marzo de 2025. No identifican, sin embargo, quién era su interlocutor en el Ministerio Fiscal, aunque sí geolocalizaron su móvil en la sede de la Fiscalía.

En su declaración el pasado 28 de mayo ante la Guardia Civil, el abogado de Villarejo admitió que Leire Díez le habló de un posible pacto con la Fiscalía, haciendo referencia a una multa y a una pena de cárcel pequeña, aunque no reconoció el documento titulado 'Acuerdo V'.

Este abogado también dijo que, pese a proponerlo Leire Díez, no pidió reunirse con la Fiscalía General del Estado, porque no dio credibilidad a la exmilitante, a la que conoció por Villarejo, al entender que el contenido de las conversaciones que mantuvo con ella era "muy poco creíble y muy fantasioso".

Los agentes también han accedido a capturas de mensajes entre Leire Díez y Villarejo en las que el comisario se quejaba de un boicot del fiscal que lleva su caso y sostenía que ellos eran los únicos que cumplían, a lo que la exmilitante apunta: "Estoy trabajando en ello. Sabía que no iba a ser fácil, pero nada importante lo es. Tú mejor que nadie lo sabes, déjame hacer". EFE

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EFE

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